Евровидение-2025 — команда TOMMY CASH отрицает связь с Россией

Эстонский певец TOMMY CASH. Фото: Instagram/tommycashworld

Команда представителя Эстонии на "Евровидении-2025" TOMMY CASH (настоящее имя — Томас Таммеметс) обвинила украинские СМИ и Википидею во лжи и дискредитации артиста. Певец отрицает любые связи с Россией.

Об этом пишет издание Kroonika.

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Отмечается, что на прошлой неделе в украинском издании РБК была размещена статья о том, что Томми Кэш посетил аннексированный Крым за год до полномасштабного вторжения России. Автор статьи, вероятно, ссылался на материал Википедии.

"В 2021 году он посетил незаконно временно оккупированный Крым", — говорится в Википедии.

Как утверждает команда артиста, такая информация не имеет под собой никаких оснований и портит репутацию исполнителя в Украине.

"Очевидно, что Томми ничего подобного не делал. Со всем, что сейчас происходит в мире, Россия больше не интересует Томми", — говорится в сообщении.

Напомним, TOMMY CASH в 2015 году сотрудничал с российской группой Little Big, а также в 2021 году посетил оккупированный Крым. После начала полномасштабного вторжения РФ певец отменил выступления в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге. Однако он до сих пор продолжает сотрудничать с россиянкой и продюсером группы Little Big Алиной Пасок.

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