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Alyona Alyona зізналась, що налякало команду Євробачення

25 березня 2025 14:45
Олексій Харченко - Редактор
Alyona Alyona поділилася деталями виступу на Євробаченні-2024
Українські співачки Alyona Alyona та Jerry Heil. Фото: Instagram
Олексій Харченко - Редактор

До найяскравішої події року — "Євробачення-2025" у швейцарському місті Базель залишилось кілька місяців. Співачка Alyona Alyona, яка разом Jerry Heil минулого року на конкурсі здобула бронзу, поділилася переживаннями під час підготовки та виступів.

Про це вона розповіла за лаштунками зйомок шоу "єПитання" на Новому каналі.

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Однією з фішок костюма Alyona Alyona став кинджал, який артистка мала ефектно виймати з волосся під час виступу. Проте такий аксесуар неабияк налякав організаторів конкурсу.

"Цей кинджал, наскільки я розумію, був виготовлений з олова, і на нього нанесли таке напилення, щоб він виглядав, як металевий. Коли в нас почалися генеральні репетиції, всю команду "Євробачення" охопив жах, що він впаде на підлогу, яка була екраном, що складався з пікселів, і ці пікселі зіпсуються. Організатори думали, що кинджал металевий і важкий", — поділилася зірка.

Щоб уникнути проблем, артистка була вимушена постійно ховати цей кинджал. Alyona Alyona розповіла, що він був виготовлений з дроту і міг якщо не розбити, то точно пошкрябати екран.

"Він кріпився у мене на волоссі. І нам довелося говорити, що після того, як його дістану, буду ховати кинджал десь у штанині. Насправді ж я просто обережно опускала його по одягу, костюм був шовковий, тому кинджал легесенько з’їжджав, і потім ногою на ньому прокручувалась і оберталась так, щоб його було не видно. І в усіх виникло велике питання: де я поділа кинджал?" — додала артистка.

Раніше стало відомо, що цього року представляти Ізраїль буде співачка, яка ледь пережила атаку ХАМАС. Також співачка Анастасія Приходько звинуватила Світлану Лободу в тому, що вона купила собі право представити Україну на Євробаченні-2009. 

Євробачення Alyona Alyona костюми українські зірки конкурс Євробачення-2024

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