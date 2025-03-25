Alyona Alyona поделилась деталями выступления на Евровидении-2024

Украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: Instagram

До самого яркого события года — "Евровидения-2025" в швейцарском городе Базель осталось несколько месяцев. Певица Alyona Alyona, которая вместе Jerry Heil в прошлом году на конкурсе получила бронзу, поделилась переживаниями во время подготовки и выступлений.

Об этом она рассказала за кулисами съемок шоу "еПитання" на Новом канале.

Читайте также:

Alyona Alyona раскрыла тайны выступления на Евровидении-2024

Одной из фишек костюма Alyona Alyona стал кинжал, который артистка должна была эффектно вынимать из волос во время выступления. Однако такой аксессуар изрядно напугал организаторов конкурса.

"Этот кинжал, насколько я понимаю, был изготовлен из олова, и на него нанесли такое напыление, чтобы он выглядел, как металлический. Когда у нас начались генеральные репетиции, всю команду "Евровидения" охватил ужас, что он упадет на пол, который был экраном, состоящим из пикселей, и эти пиксели испортятся. Организаторы думали, что кинжал металлический и тяжелый", — поделилась звезда.

Чтобы избежать проблем, артистка была вынуждена постоянно прятать этот кинжал. Alyona Alyona рассказала, что он был изготовлен из проволоки и мог если не разбить, то точно поцарапать экран.

"Он крепился у меня на волосах. И нам пришлось говорить, что после того, как его достану, буду прятать кинжал где-то в штанине. На самом деле я просто осторожно опускала его по одежде, костюм был шелковый, поэтому кинжал легонько съезжал, и потом ногой на нем прокручивалась и вращалась так, чтобы его было не видно. И у всех возник большой вопрос: где я девала кинжал?" — добавила артистка.

Ранее стало известно, что в этом году представлять Израиль будет певица, которая едва пережила атаку ХАМАС. Также певица Анастасия Приходько обвинила Светлану Лободу в том, что она купила себе право представить Украину на Евровидении-2009.