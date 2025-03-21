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Приходько звинуватила Лободу в підкупі суддів Євробачення

21 березня 2025 14:45
Олексій Харченко - Редактор
Євробачення — Приходько заявила, що Лобода купила перемогу в Нацвідборі
Співачка Анастасія Приходько. Фото: instagram/prykhodko_official
Олексій Харченко - Редактор

Відома українська співачка Анастасія Приходько звинуватила Світлану Лободу в тому, що вона купила собі право представити Україну на Євробаченні-2009. Саме через цю причину артистка нібито вирішила того року виступати на конкурсі від РФ.

Про це вона заявила в коментарі для Люкс ФМ.

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Артистка відкрито заявила, що її дискваліфікували з Національного відбору Євробаченні  у 2009 році через те, що Лобода нібито заплатила кругленьку суму за можливість представити Україну на конкурсі.

Проте того ж року Приходько таки заспівала на "Євробаченні" з піснею "Мамо", представляючи Росію. Артистка зізналась, що не шкодує про своє минуле.

"Мені дуже боліло, коли мене дискваліфікували через Світлану Лободу. Я про це не раз казала: який там був гонорар, щоб вона поїхала. Я ні за що не шкодую, бо були певні часи. Це моє життя, і я ним пишаюсь, яке б воно не було", — сказала Приходько.

Нагадаємо, ми розповідали, що репер Потап зібрався виступати на Євробаченні-2025. А також ми писали, що представник Австрії на конкурсі осоромився підтримкою відомої путіністки.

Євробачення скандал Анастасія Приходько Світлана Лобода українські зірки

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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