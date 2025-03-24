Євробачення-2025 — розпочато голосування за склад журі

Представники України на "Євробаченні-2025" гурт Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band

У застосунку "Дія" стартувало нове голосування. Українці мають можливість обрати склад національного журі України на Євробачення-2025.

Про це повідомляє Суспільне.

Читайте також:

Голосування за склад Національного журі на Євробаченні-2025

Повідомляється, що голосування триватиме з 24 березня до 10:00 31 березня.

Для того, щоб проголосувати за свого фаворита, необхідно в застосунку "Дія" у розділі "Сервіси" обрати "Опитування". Голосувати мають право українці, старші 14 років.

Віддати свій голос за одного з дев’яти кандидатів:

Melovin

Tayanna

Марко Галаневич

Руслан Махов

Катерина Павленко

Анатолій Сачівко

Натела Чхартішвілі-Зацаринна

Олена Шоптенко

Дмитро Шуров

Пʼятірка кандидатів, які зберуть найбільше голосів глядачів, оцінюватиме виступи виконавців у фіналі "Євробачення".

Склад Національного журі України буде оголошено у день гранд-фіналу Євробачення-2025 у швейцарському місті Базелі 17 травня.

Нагадаємо, співачка Анастасія Приходько звинуватила Світлану Лободу в тому, що вона купила собі право представити Україну на Євробаченні-2009. Також ми писали, що учасник від Естонії "об'єднав" українців та росіян.