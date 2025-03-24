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Українці обирають в Дії склад журі на Євробачення-2025

24 березня 2025 12:30
Олексій Харченко - Редактор
Євробачення-2025 — розпочато голосування за склад журі
Представники України на "Євробаченні-2025" гурт Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band
Олексій Харченко - Редактор

У застосунку "Дія" стартувало нове голосування. Українці мають можливість обрати склад національного журі України на Євробачення-2025.

Про це повідомляє Суспільне.

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Повідомляється, що голосування триватиме з 24 березня до 10:00 31 березня.

Для того, щоб проголосувати за свого фаворита, необхідно в застосунку "Дія" у розділі "Сервіси" обрати "Опитування". Голосувати мають право українці, старші 14 років.

Віддати свій голос за одного з дев’яти кандидатів:

  • Melovin 
  • Tayanna
  • Марко Галаневич
  • Руслан Махов 
  • Катерина Павленко 
  • Анатолій Сачівко 
  • Натела Чхартішвілі-Зацаринна 
  • Олена Шоптенко 
  • Дмитро Шуров 

Пʼятірка кандидатів, які зберуть найбільше голосів глядачів, оцінюватиме виступи виконавців у фіналі "Євробачення".

Склад Національного журі України буде оголошено у день гранд-фіналу Євробачення-2025 у швейцарському місті Базелі 17 травня.

Нагадаємо, співачка Анастасія Приходько звинуватила Світлану Лободу в тому, що вона купила собі право представити Україну на Євробаченні-2009. Також ми писали, що учасник від Естонії "об'єднав" українців та росіян.

Євробачення Швейцарія судді конкурс Євробачення 2025

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13:20 Гроші від Fight For Right — люди з інвалідністю отримають виплати

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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