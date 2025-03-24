Євробачення-2025 — розпочато голосування за склад журі

Українці обирають в Дії склад журі на Євробачення-2025
У застосунку "Дія" стартувало нове голосування. Українці мають можливість обрати склад національного журі України на Євробачення-2025.
Про це повідомляє Суспільне.
Голосування за склад Національного журі на Євробаченні-2025
Повідомляється, що голосування триватиме з 24 березня до 10:00 31 березня.
Для того, щоб проголосувати за свого фаворита, необхідно в застосунку "Дія" у розділі "Сервіси" обрати "Опитування". Голосувати мають право українці, старші 14 років.
Віддати свій голос за одного з дев’яти кандидатів:
- Melovin
- Tayanna
- Марко Галаневич
- Руслан Махов
- Катерина Павленко
- Анатолій Сачівко
- Натела Чхартішвілі-Зацаринна
- Олена Шоптенко
- Дмитро Шуров
Пʼятірка кандидатів, які зберуть найбільше голосів глядачів, оцінюватиме виступи виконавців у фіналі "Євробачення".
Склад Національного журі України буде оголошено у день гранд-фіналу Євробачення-2025 у швейцарському місті Базелі 17 травня.
Нагадаємо, співачка Анастасія Приходько звинуватила Світлану Лободу в тому, що вона купила собі право представити Україну на Євробаченні-2009. Також ми писали, що учасник від Естонії "об'єднав" українців та росіян.
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