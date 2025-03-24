Евровидение-2025 — открыто голосование за состав жюри

Украинцы выбирают в Дії состав жюри на Евровидение-2025
В приложении "Дія" стартовало новое голосование. Украинцы имеют возможность выбрать состав национального жюри Украины на Евровидение-2025.
Об этом сообщает Общественное.
Голосование за состав Национального жюри на Евровидении-2025
Сообщается, что голосование продлится с 24 марта до 10:00 31 марта.
Для того чтобы проголосовать за своего фаворита, необходимо в приложении "Дія" в разделе "Сервисы" выбрать "Опрос". Голосовать имеют право украинцы старше 14 лет.
Отдать свой голос за одного из девяти кандидатов:
- Melovin
- Tayanna
- Марко Галаневич
- Руслан Махов
- Екатерина Павленко
- Анатолий Сачивко
- Натела Чхартишвили-Зацаринная
- Алена Шоптенко
- Дмитрий Шуров
Пятерка кандидатов, которые соберут больше всего голосов зрителей, будет оценивать выступления исполнителей в финале "Евровидения".
Состав Национального жюри Украины будет объявлен в день гранд-финала Евровидения-2025 в швейцарском городе Базеле 17 мая.
Напомним, певица Анастасия Приходько обвинила Светлану Лободу в том, что она купила себе право представить Украину на Евровидении-2009. Также мы писали, что участник от Эстонии "объединил" украинцев и россиян.
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