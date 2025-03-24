Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Евровидение arrow Украинцы выбирают в Дії состав жюри на Евровидение-2025 arrow

Украинцы выбирают в Дії состав жюри на Евровидение-2025

24 марта 2025 12:30
Алексей Харченко - Редактор
Евровидение-2025 — открыто голосование за состав жюри
Представители Украины на "Евровидении-2025" группа Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band
Алексей Харченко - Редактор

В приложении "Дія" стартовало новое голосование. Украинцы имеют возможность выбрать состав национального жюри Украины на Евровидение-2025.

Об этом сообщает Общественное.

Читайте также:

Голосование за состав Национального жюри на Евровидении-2025

Сообщается, что голосование продлится с 24 марта до 10:00 31 марта.

Для того чтобы проголосовать за своего фаворита, необходимо в приложении "Дія" в разделе "Сервисы" выбрать "Опрос". Голосовать имеют право украинцы старше 14 лет.

Отдать свой голос за одного из девяти кандидатов:

  • Melovin
  • Tayanna
  • Марко Галаневич
  • Руслан Махов
  • Екатерина Павленко
  • Анатолий Сачивко
  • Натела Чхартишвили-Зацаринная
  • Алена Шоптенко
  • Дмитрий Шуров

Пятерка кандидатов, которые соберут больше всего голосов зрителей, будет оценивать выступления исполнителей в финале "Евровидения".

Состав Национального жюри Украины будет объявлен в день гранд-финала Евровидения-2025 в швейцарском городе Базеле 17 мая.

Напомним, певица Анастасия Приходько обвинила Светлану Лободу в том, что она купила себе право представить Украину на Евровидении-2009. Также мы писали, что участник от Эстонии "объединил" украинцев и россиян.

Евровидение Швейцария судьи конкурс Евровидение 2025

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:55 Смертельное ДТП в Крыму с участием грузовика с украинским зерном

12:48 В Китае ответили, отправят ли своих миротворцев в Украину

12:45 Сделка об ископаемых — СМИ назвали, почему невозможно реализовать

12:27 Список критических объектов для США — нардеп сделал заявление

12:20 Землетрясение в Румынии — на Одесчине могли ощущать толчки

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

12:20 Право членов семьи бойца на 15 млн грн — какие ждут трудности

12:20 Проблемные документы — за что украинцев могут наказать в 2025

12:18 Песков высказался о перемирии в Украине и подарках Путина

12:17 Apple Watch могут получить камеру и ИИ — как это будет работать

12:17 На Солнце были вспышки — ожидаются ли магнитные бури сегодня

12:55 Смертельное ДТП в Крыму с участием грузовика с украинским зерном

12:48 В Китае ответили, отправят ли своих миротворцев в Украину

12:45 Сделка об ископаемых — СМИ назвали, почему невозможно реализовать

12:27 Список критических объектов для США — нардеп сделал заявление

12:20 Землетрясение в Румынии — на Одесчине могли ощущать толчки

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

12:20 Право членов семьи бойца на 15 млн грн — какие ждут трудности

12:20 Проблемные документы — за что украинцев могут наказать в 2025

12:18 Песков высказался о перемирии в Украине и подарках Путина

12:17 Apple Watch могут получить камеру и ИИ — как это будет работать

12:17 На Солнце были вспышки — ожидаются ли магнитные бури сегодня

06:10 Страх 24 на 7 — воспоминания мариупольцев о войне

22 марта 2025

06:40 Как заработать на золоте — обновленные цены ломбардов Украины

21 марта 2025

22:33 Ограничение Telegram в Украине — что думают одесситы

06:40 Латунь нарасхват — где лучшие цены на цветные металлы

06:20 Бывших ФСБшников не бывает — делегацию РФ в США возглавит Беседа

20 марта 2025

22:33 Нас не хотели отдавать — одесский морпех про ад в плену РФ

09:23 Куда инвестировать в Украине — от ОВГЗ до стартапов

06:40 Алюминий снова дорожает — новые тарифы на цветные металлы

06:22 Успехи и неудачи — кто такой Гнатов, новый начальник Генштаба

19 марта 2025

22:33 Могут погибнуть все птицы — что принес с собой российский мазут

Text

09:37 РФ перед фронтом испытывает дроны на Черниговщине, — военный

Text

08:00 Результаты переговоров Украины и США — эфир Ранок.LIVE

21 марта 2025
Text

17:50 Заявление Зеленского о миротворцах в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

17:22 Зеленский и Павел выступили с заявлением — трансляция

Text

16:45 Трамп сделал срочное заявление о войне в Украине — трансляция

Text

13:11 Президент Чехии приехал в Киев — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский высказался о частичном перемирье — эфир Ранок.LIVE

20 марта 2025
Text

23:59 Фон дер Ляйен и Кошта проводят пресс-конференцию — прямой эфир

Text

21:45 Трамп выступает в Вашингтоне — прямой эфир

Text

17:50 Зеленский назвал, где РФ планирует наступление — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:23 Минималка в Украине — сколько будут получать украинцы с 1 апреля

13 марта 2025

12:10 Проблемный номинал — что должны знать владельцы купюр евро

18 марта 2025

16:20 Киевстар снизит стоимость тарифов для абонентов — кто в списке

19 марта 2025

16:01 Стрижки, что старят — каких причесок лучше избегать в 2025 году

21 марта 2025

14:20 Компенсации не будет — почему украинцы могут потерять доллары

15 марта 2025

03:57 Квартира и прописка — что надо знать, чтобы не потерять имущество

19 марта 2025

05:45 Почти 1000 грн прибавки — у кого с апреля вырастут пенсии

15 марта 2025

05:32 Важнее, чем мы думаем — зачем в смартфонах "Режим полета"

12 марта 2025

06:11 Замена сырникам — готовится намного проще из 250 г творога

20 марта 2025

07:23 Один знак Зодиака сорвет финансовый джекпот в апреле 2025 года