Евровидение-2025 — открыто голосование за состав жюри

Представители Украины на "Евровидении-2025" группа Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band

В приложении "Дія" стартовало новое голосование. Украинцы имеют возможность выбрать состав национального жюри Украины на Евровидение-2025.

Об этом сообщает Общественное.

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Голосование за состав Национального жюри на Евровидении-2025

Сообщается, что голосование продлится с 24 марта до 10:00 31 марта.

Для того чтобы проголосовать за своего фаворита, необходимо в приложении "Дія" в разделе "Сервисы" выбрать "Опрос". Голосовать имеют право украинцы старше 14 лет.

Отдать свой голос за одного из девяти кандидатов:

Melovin

Tayanna

Марко Галаневич

Руслан Махов

Екатерина Павленко

Анатолий Сачивко

Натела Чхартишвили-Зацаринная

Алена Шоптенко

Дмитрий Шуров

Пятерка кандидатов, которые соберут больше всего голосов зрителей, будет оценивать выступления исполнителей в финале "Евровидения".

Состав Национального жюри Украины будет объявлен в день гранд-финала Евровидения-2025 в швейцарском городе Базеле 17 мая.

Напомним, певица Анастасия Приходько обвинила Светлану Лободу в том, что она купила себе право представить Украину на Евровидении-2009. Также мы писали, что участник от Эстонии "объединил" украинцев и россиян.