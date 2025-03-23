Євробачення — переможець вразив треком українською

Співак Сальвадор Собрал із гуртом. Фото: instagram.com/salvadorsobral.music

Відомий португальський артист Салвадор Собрал вразив композицією "One Way Ticket", записану спільно українським джазовим гуртом Avdysh. Музикант здобув перемогу на конкурсі у 2017 році.

Відео було опубліковано на YouTube.

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Композиція "One Way Ticket"

Повідомляється, що хоча трек і англомовний, проте Салвадор вперше в своєму житті заспівав в житті українською і таким чином висловив підтримку нашому народу у боротьбі за незалежність.

Артисти звучать вдвох дуже гармонічно. Українці вдячні артисту за підтримку.

"Яка краса! Я безмежно дякую за вашу прекрасну творчість".

"Вау! класний дует і у пана Сальвадора прекрасна українська! muito obrigada".

"Неймовірно гарно".

Коментарі під треком AVDYSH - One Way Ticket (feat. Salvador Sobral). Фото: скриншот YouTube

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