Євробачення — переможець вразив треком українською

Переможець "Євробачення" зворушив мережу україномовною піснею
Відомий португальський артист Салвадор Собрал вразив композицією "One Way Ticket", записану спільно українським джазовим гуртом Avdysh. Музикант здобув перемогу на конкурсі у 2017 році.
Відео було опубліковано на YouTube.
Композиція "One Way Ticket"
Повідомляється, що хоча трек і англомовний, проте Салвадор вперше в своєму житті заспівав в житті українською і таким чином висловив підтримку нашому народу у боротьбі за незалежність.
Артисти звучать вдвох дуже гармонічно. Українці вдячні артисту за підтримку.
"Яка краса! Я безмежно дякую за вашу прекрасну творчість".
"Вау! класний дует і у пана Сальвадора прекрасна українська! muito obrigada".
"Неймовірно гарно".
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