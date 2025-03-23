Евровидение - победитель поразил треком на украинском языке

Певец Сальвадор Собрал с группой. Фото: instagram.com/salvadorsobral.music

Известный португальский артист Салвадор Собрал поразил композицией "One Way Ticket", записанную совместно украинской джазовой группой Avdysh. Музыкант одержал победу на конкурсе в 2017 году.

Видео было опубликовано на YouTube.

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Композиция "One Way Ticket"

Сообщается, что хотя трек и англоязычный, однако Салвадор впервые в своей жизни спел в жизни на украинском и таким образом выразил поддержку нашему народу в борьбе за независимость.

Артисты звучат вдвоем очень гармонично. Украинцы благодарны артисту за поддержку.

"Какая красота! Я бесконечно благодарю за ваше прекрасное творчество".

"Вау! классный дуэт и у господина Сальвадора прекрасный украинский! muito obrigada".

"Невероятно красиво".

Комментарии под треком AVDYSH - One Way Ticket (feat. Salvador Sobral). Фото: скриншот YouTube

Ранее стало известно, что в этом году представлять Израиль будет певица, которая едва пережила атаку ХАМАС. Также мы писали, что участник от Эстонии "объединил" украинцев и россиян.