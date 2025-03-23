Евровидение - победитель поразил треком на украинском языке

Победитель "Евровидения" растрогал сеть украиноязычной песней
Известный португальский артист Салвадор Собрал поразил композицией "One Way Ticket", записанную совместно украинской джазовой группой Avdysh. Музыкант одержал победу на конкурсе в 2017 году.
Видео было опубликовано на YouTube.
Композиция "One Way Ticket"
Сообщается, что хотя трек и англоязычный, однако Салвадор впервые в своей жизни спел в жизни на украинском и таким образом выразил поддержку нашему народу в борьбе за независимость.
Артисты звучат вдвоем очень гармонично. Украинцы благодарны артисту за поддержку.
"Какая красота! Я бесконечно благодарю за ваше прекрасное творчество".
"Вау! классный дуэт и у господина Сальвадора прекрасный украинский! muito obrigada".
"Невероятно красиво".
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