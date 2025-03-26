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Букмекери назвали фаворитів першого півфіналу Євробачення-2025

26 березня 2025 17:52
Олексій Харченко - Редактор
Євробачення 2025 — хто може перемогти у першому півфіналі — ставки букмекерів
Євробачення-2025. Фото: Wikipedia
Олексій Харченко - Редактор

Букмекери зробили ставки на перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025", який відбудеться вже 15 травня. З турнірної таблиці стало відомо, які шанси в українського гурту Ziferblat потрапити у гранд-фінал.

Про це свідчить таблиця на сайті Eurovisionworld.

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Цього року у першому півфіналі конкурсу виступатимуть 15 країн, лише 10 з яких зможуть потрапити до гранд-фіналу. 

За оцінками букмекерів, п'ятіркою фаворитів наразі є Швеція, Естонія, Нідерланди, Албанія та Бельгія.

Ставки букмекерів на перший півфінал Євробачення 2025 - фото
Рейтингова таблиця "Євробачення-2025". Фото: скриншот

А ось можливість України на перемогу у першому півфіналі букмекери оцінюють у 3%. Таким чином, український гурт Ziferblat також має усі шанси виступити у фіналі.

За головну нагороду конкурсу також зможуть позмагатися Польща, Норвегія, Кіпр та Сан-Марино. Найменше шансів на перемогу, на думку букмекерів, у Хорватії, Ісландії та Португалії.

Нагадаємо, у "Дії" стартувало голосування за нацжурі "Євробачення-2025" від України. Також ми писали, що Анастасія Приходько звинуватила Лободу у підкупі журі на конкурсі.

рейтинг музика букмекери конкурс Євробачення 2025

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