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Букмекеры назвали фаворитов первого полуфинала Евровидения-2025

26 марта 2025 17:52
Алексей Харченко - Редактор
Евровидение 2025 — кто может победить в первом полуфинале — ставки букмекеров
Евровидение-2025. Фото: Wikipedia
Алексей Харченко - Редактор

Букмекеры сделали ставки на первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2025", который состоится уже 15 мая. Из турнирной таблицы стало известно, какие шансы у украинской группы Ziferblat попасть в гранд-финал.

Об этом свидетельствует таблица на сайте Eurovisionworld.

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В этом году в первом полуфинале конкурса будут выступать 15 стран, только 10 из которых смогут попасть в гранд-финал.

По оценкам букмекеров, пятеркой фаворитов сейчас являются Швеция, Эстония, Нидерланды, Албания и Бельгия.

Ставки букмекерів на перший півфінал Євробачення 2025 - фото
Рейтинговая таблица "Евровидения-2025". Фото: скриншот

А вот возможность Украины на победу в первом полуфинале букмекеры оценивают в 3%. Таким образом, украинская группа Ziferblat также имеет все шансы выступить в финале.

За главную награду конкурса также смогут побороться Польша, Норвегия, Кипр и Сан-Марино. Меньше всего шансов на победу, по мнению букмекеров, у Хорватии, Исландии и Португалии.

Напомним, в "Дії" стартовало голосование за нацжури "Евровидения-2025" от Украины. Также мы писали, что Анастасия Приходько обвинила Лободу в подкупе жюри на конкурсе.

рейтинг музыка букмекеры конкурс Евровидение 2025

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