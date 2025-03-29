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Евровидение-2025 — какой порядковый номер Украины в полуфинале

29 марта 2025 12:33
Алексей Харченко - Редактор
Евровидение 2025 — порядковый номер Украины в первом полуфинале
Группа Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band
Алексей Харченко - Редактор

Считанные недели остаются до начала "Евровидения-2025" в швейцарском Базеле. Организаторы конкурса уже объявили порядковые номера стран-участниц.

Результаты жеребьевки сообщили на странице "Евровидения" в Instagram.

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Представитель Украины на нынешнем конкурсе, группа Ziferblat, будет выступать в первом полуфинале конкурса, который состоится 13 мая.

По результатам жеребьевки украинские музыканты выйдут на сцену под номером 5.

Номери виступів у першому півфіналі Євробачення-2025
Результаты жеребьевки первого полуфинала "Евровидения-2025". Фото: instagram.com/eurovision

Участники группы Ziferblat признались, что вполне довольны номером своего выступления и надеются, что смогут попасть в гранд-финал.

"С нетерпением ждем нашу первую большую встречу в Базеле. Пять — отличный порядковый номер: не в самом начале и не в конце. Для нас это идеальная золотая середина, которая, надеемся, откроет путь к финалу", — поделились музыканты.

Кроме Украины, в первом полуфинале также выступят участники еще 14 стран. Второй полуфинал конкурса состоится 15 мая, а уже 17 мая на главной музыкальной сцене выберут победителя "Евровидения-2025".

Напомним, букмекеры оценили шансы Украины попасть в финал шоу. Также мы писали, что Андрей Данилко объяснил, почему не хочет быть судьей Нацотбора.

музыка шоу выступление конкурс Евровидение 2025

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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