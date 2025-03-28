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Данилко пояснив, чому відмовився судити Нацвідбір на Євробачення

28 березня 2025 11:16
Олексій Харченко - Редактор
Євробачення 2025 — Андрій Данилко пояснив, чому відмовився бути суддею Нацвідбору
Андрій Данилко. Фото: скриншот
Олексій Харченко - Редактор

Продюсер та музикант Андрій Данилко, відомий за своїм сценічним образом Вєрки Сердючки, цього року відмовився бути суддею Нацвідбору на "Євробачення-2025". Артист заявив, що більше ніколи не планує сидіти у кріслі журі конкурсу.

Про причини такого рішення Данилко розповів у подкасті Василя Байдака на YouTube.

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Протягом декількох років поспіль продюсер був одним із членів журі пісенного відбору в Україну. Однак брати участь у Нацвідборі-2025 Данилко відмовився.

Артист пояснив своє рішення тим, що йому не подобається формат, в якому відбувається шоу. За словами Данилка, проблема не в учасниках, ведучих чи членах журі, а в безпосередній режисурі конкурсу.

На думку продюсера, Герман Нєнов, який був режисером цьогорічного відбору, не мав брати на себе усю роботу, а займатися підготовкою лише частини конкурсу.

"Я дивився Нацвідбір. Проблема не в журі чи в учасниках, а в режисурі. Не один Нєнов має бути. Він може відповідати за якусь частину, але має бути якийсь більш досвідчений режисер. Це дуже великий формат і це дуже важко", — сказав Данилко.

Артист Андрій Данилко - фото
Андрій Данилко на подкасті. Фото: скриншот

Окрім того, на думку музиканта, у конкурсі зникла інтрига, коли було вирішено проводити лише фінал Нацвідбору. Тож у майбутньому Данилко також не планує брати участь у шоу, як член журі.

"Я не буду більше сидіти, я не хочу. Там нічого зараз оцінювати. Коли по три тижні відбирали, тоді був якийсь конфлікт, інтрига — хто потрапить у фінал. А тепер вже все вирішено — що обговорювати?" — додав артист. 

Нагадаємо, одного з учасників Нацвідбору на "Євробачення-2025" затримали працівники ТЦК. Також ми писали, як букмекери оцінюють шанси України потрапити у фінал.

Андрій Данилко українські зірки конкурс Євробачення 2025 Нацвідбір Євробачення

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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