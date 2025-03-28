Євробачення 2025 — Андрій Данилко пояснив, чому відмовився бути суддею Нацвідбору

Данилко пояснив, чому відмовився судити Нацвідбір на Євробачення
Продюсер та музикант Андрій Данилко, відомий за своїм сценічним образом Вєрки Сердючки, цього року відмовився бути суддею Нацвідбору на "Євробачення-2025". Артист заявив, що більше ніколи не планує сидіти у кріслі журі конкурсу.
Про причини такого рішення Данилко розповів у подкасті Василя Байдака на YouTube.
Данилко назвав недоліки Нацвідбору на Євробачення
Протягом декількох років поспіль продюсер був одним із членів журі пісенного відбору в Україну. Однак брати участь у Нацвідборі-2025 Данилко відмовився.
Артист пояснив своє рішення тим, що йому не подобається формат, в якому відбувається шоу. За словами Данилка, проблема не в учасниках, ведучих чи членах журі, а в безпосередній режисурі конкурсу.
На думку продюсера, Герман Нєнов, який був режисером цьогорічного відбору, не мав брати на себе усю роботу, а займатися підготовкою лише частини конкурсу.
"Я дивився Нацвідбір. Проблема не в журі чи в учасниках, а в режисурі. Не один Нєнов має бути. Він може відповідати за якусь частину, але має бути якийсь більш досвідчений режисер. Це дуже великий формат і це дуже важко", — сказав Данилко.
Окрім того, на думку музиканта, у конкурсі зникла інтрига, коли було вирішено проводити лише фінал Нацвідбору. Тож у майбутньому Данилко також не планує брати участь у шоу, як член журі.
"Я не буду більше сидіти, я не хочу. Там нічого зараз оцінювати. Коли по три тижні відбирали, тоді був якийсь конфлікт, інтрига — хто потрапить у фінал. А тепер вже все вирішено — що обговорювати?" — додав артист.
Нагадаємо, одного з учасників Нацвідбору на "Євробачення-2025" затримали працівники ТЦК. Також ми писали, як букмекери оцінюють шанси України потрапити у фінал.
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