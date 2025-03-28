Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Евровидение arrow Данилко объяснил, почему отказался судить Нацотбор на Евровидение arrow

Данилко объяснил, почему отказался судить Нацотбор на Евровидение

28 марта 2025 11:16
Алексей Харченко - Редактор
Евровидение 2025 — Андрей Данилко объяснил, почему отказался быть судьей Нацотбора
Андрей Данилко. Фото: скриншот
Алексей Харченко - Редактор

Продюсер и музыкант Андрей Данилко, известный по своему сценическому образу Верки Сердючки, в этом году отказался быть судьей Нацотбора на "Евровидение-2025". Артист заявил, что больше никогда не планирует сидеть в кресле жюри конкурса.

О причинах такого решения Данилко рассказал в подкасте Василия Байдака на YouTube.

Читайте также:

Данилко назвал недостатки Нацотбора на Евровидение

В течение нескольких лет подряд продюсер был одним из членов жюри песенного отбора в Украину. Однако участвовать в Нацотборе-2025 Данилко отказался.

Артист объяснил свое решение тем, что ему не нравится формат, в котором происходит шоу. По словам Данилко, проблема не в участниках, ведущих или членах жюри, а в непосредственной режиссуре конкурса.

По мнению продюсера, Герман Ненов, который был режиссером нынешнего отбора, не должен был брать на себя всю работу, а заниматься подготовкой только части конкурса.

"Я смотрел Нацотбор. Проблема не в жюри или в участниках, а в режиссуре. Не один Ненов должен быть. Он может отвечать за какую-то часть, но должен быть какой-то более опытный режиссер. Это очень большой формат и это очень трудно", — сказал Данилко.

Артист Андрій Данилко - фото
Андрей Данилко на подкасте. Фото: скриншот

Кроме того, по мнению музыканта, в конкурсе исчезла интрига, когда было решено проводить только финал Нацотбора. Поэтому в будущем Данилко также не планирует участвовать в шоу, как член жюри.

"Я не буду больше сидеть, я не хочу. Там нечего сейчас оценивать. Когда по три недели отбирали, тогда был какой-то конфликт, интрига — кто попадет в финал. А теперь уже все решено — что обсуждать?" — добавил артист.

Напомним, одного из участников Нацотбора на "Евровидение-2025" задержали работники ТЦК. Также мы писали, как букмекеры оценивают шансы Украины попасть в финал.

Андрей Данилко украинские звезды конкурс Евровидение 2025 Нацотбор Евровидения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:28 Британский политик считает, что Трамп дает Путину "слишком много"

16:22 Помощь одиноким родителям — сколько заплатят в 2025 году

16:11 Во время конфликта возле ТЦК в Киеве произошла драка — видео

16:05 Какие чат-боты собирают больше всего данных о человеке — рейтинг

16:03 Россияне планируют массовые раскопки в Крыму — с какой целью

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

15:52 Зеленский назвал результаты встречи лидеров в Париже — детали

15:23 Представлялся работником ЖКС и выманивал деньги у одесситов

15:22 В Украину вернули тела еще 909 павших защитников

15:17 Популярная функция ChatGPT "плавит" графические процессоры OpenAI

15:12 Блокировка счетов за нарушение мобилизации — кого коснется

16:28 Британский политик считает, что Трамп дает Путину "слишком много"

16:22 Помощь одиноким родителям — сколько заплатят в 2025 году

16:11 Во время конфликта возле ТЦК в Киеве произошла драка — видео

16:05 Какие чат-боты собирают больше всего данных о человеке — рейтинг

16:03 Россияне планируют массовые раскопки в Крыму — с какой целью

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

15:52 Зеленский назвал результаты встречи лидеров в Париже — детали

15:23 Представлялся работником ЖКС и выманивал деньги у одесситов

15:22 В Украину вернули тела еще 909 павших защитников

15:17 Популярная функция ChatGPT "плавит" графические процессоры OpenAI

15:12 Блокировка счетов за нарушение мобилизации — кого коснется

06:33 Будущее украинских садов — что будет с отечественными фруктами

27 марта 2025

22:33 Одесса на линии фронта — чего еще можно ожидать от врага

18:38 Инспекция цен в одесском супермаркете — что предлагают покупателю

06:33 Перемирие в Черном море — дипломатия или ловушка для Украины

26 марта 2025

22:58 Ранняя весна и дожди — будет ли Одесчина с фруктами в этом году

06:14 Где дешевле еда — цены на продукты в городах Украины и ЕС

25 марта 2025

22:33 Гильзы ценой от 6 тысяч гривен — как одесситы помогают ВСУ

17:48 Конфиденциальность Signal — кто и для чего создал приложение

06:22 Неприятно удивит — как подорожала продуктовая корзина за год

24 марта 2025

22:33 Боятся ли одесситы терактов — как себя защищают

Text

13:03 У Буданова раскрыли планы РФ насчет конца войны — эфир День.LIVE

Text

08:00 В Украине реформируют жилищную политику для ВПЛ — эфир Ранок.LIVE

27 марта 2025
Text

20:32 Отношение в 3 ОШБр к мобилизации заключенных — эфир Новини.LIVE

Text

17:50 Зеленский предупредил о новом наступлении РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:40 Что решили лидеры в Париже относительно мира в Украине — эфир

Text

13:00 Визит Зеленского в Европу и встреча с Макроном — эфир День.LIVE

Text

08:00 Рютте высказался об Украине в НАТО — эфир Ранок.LIVE

26 марта 2025
Text

20:52 Зеленский и Макрон делают заявление о войне — трансляция

Text

19:04 Кто ответит за беспорядок во дворах столицы — эфир Київський час

Text

18:57 Рютте выступает на пресс-конференции в Варшаве — прямой эфир

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Минималка в Украине — сколько будут получать украинцы с 1 апреля

25 марта 2025

Ненужный номинал — какие купюры евро лучше не хранить

18 марта 2025

Киевстар снизит стоимость тарифов для абонентов — кто в списке

21 марта 2025

Компенсации не будет — почему украинцы могут потерять доллары

19 марта 2025

Стрижки, что старят — каких причесок лучше избегать в 2025 году

25 марта 2025

В Украине улучшится мобильная связь — Рада поддержала закон

22 марта 2025

Трамп отреагировал на ночной массированный обстрел Украины

15 марта 2025

Квартира и прописка — что надо знать, чтобы не потерять имущество

19 марта 2025

Почти 1000 грн прибавки — у кого с апреля вырастут пенсии

15 марта 2025

Важнее, чем мы думаем — зачем в смартфонах "Режим полета"