Евровидение 2025 — Андрей Данилко объяснил, почему отказался быть судьей Нацотбора

Андрей Данилко. Фото: скриншот

Продюсер и музыкант Андрей Данилко, известный по своему сценическому образу Верки Сердючки, в этом году отказался быть судьей Нацотбора на "Евровидение-2025". Артист заявил, что больше никогда не планирует сидеть в кресле жюри конкурса.

О причинах такого решения Данилко рассказал в подкасте Василия Байдака на YouTube.

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В течение нескольких лет подряд продюсер был одним из членов жюри песенного отбора в Украину. Однако участвовать в Нацотборе-2025 Данилко отказался.

Артист объяснил свое решение тем, что ему не нравится формат, в котором происходит шоу. По словам Данилко, проблема не в участниках, ведущих или членах жюри, а в непосредственной режиссуре конкурса.

По мнению продюсера, Герман Ненов, который был режиссером нынешнего отбора, не должен был брать на себя всю работу, а заниматься подготовкой только части конкурса.

"Я смотрел Нацотбор. Проблема не в жюри или в участниках, а в режиссуре. Не один Ненов должен быть. Он может отвечать за какую-то часть, но должен быть какой-то более опытный режиссер. Это очень большой формат и это очень трудно", — сказал Данилко.

Андрей Данилко на подкасте. Фото: скриншот

Кроме того, по мнению музыканта, в конкурсе исчезла интрига, когда было решено проводить только финал Нацотбора. Поэтому в будущем Данилко также не планирует участвовать в шоу, как член жюри.

"Я не буду больше сидеть, я не хочу. Там нечего сейчас оценивать. Когда по три недели отбирали, тогда был какой-то конфликт, интрига — кто попадет в финал. А теперь уже все решено — что обсуждать?" — добавил артист.

Напомним, одного из участников Нацотбора на "Евровидение-2025" задержали работники ТЦК. Также мы писали, как букмекеры оценивают шансы Украины попасть в финал.