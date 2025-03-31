Євробачення-2025 — Nemo прокоментували пісню Ziferblat

Переможці Євробачення-2024 публічно підтримали Ziferblat
Відомі швейцарські артисти Nemo, які минулого року отримали кришталевий мікрофон "Євробачення", прокоментували пісню цьогорічних представників, українського гурту Ziferblat. Музиканти у захваті від композиції.
Відео було опубліковано в телеграм-каналі Ziferblat.
Nemo про пісню Ziferblat
Артисти сподобалися конкурсна пісня Ziferblat "Bird of Pray". Nemo побажали музичному гурту "гарно провести час на "Євробаченні" та додали, що можливо випаде нагода "скоро побачитися ".
Раніше ми розповідали, під яким номером Україна виступить на Євробаченні-2025. Також ми писали, що Андрій Данилко пояснив, чому не хоче бути суддею Нацвідбору.
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