Євробачення-2025 — Nemo прокоментували пісню Ziferblat

Артисти Nemo. Фото: instagram.com/nemothings/

Відомі швейцарські артисти Nemo, які минулого року отримали кришталевий мікрофон "Євробачення", прокоментували пісню цьогорічних представників, українського гурту Ziferblat. Музиканти у захваті від композиції.

Відео було опубліковано в телеграм-каналі Ziferblat.

Артисти сподобалися конкурсна пісня Ziferblat "Bird of Pray". Nemo побажали музичному гурту "гарно провести час на "Євробаченні" та додали, що можливо випаде нагода "скоро побачитися ".

"Я люблю вашу пісню і бажаю вам якнайкраще провести час на "Євробаченні". Мабуть, скоро побачимося", — сказали Nemo.

Nemo під час минулорічного конкурсу подружилися з нашими представницями, співачками Alyona Alyona й Jerry Heil. Артисти навіть створили свій кавер на їх пісню "Teresa & Maria".

Nemo — небінарна особа та хочуть, аби до них зверталися із використанням займенників "вони" та "ми", оскільки не асоціюють себе з жодною статтю.

Нагадаємо, вже 17 травня на головній музичній сцені в швейцарському місті Базелі оберуть переможця "Євробачення-2025".