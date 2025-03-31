Евровидение-2025 - Nemo прокомментировали песню Ziferblat

Артисты Nemo. Фото: instagram.com/nemothings/

Известные швейцарские артисты Nemo, которые в прошлом году получили хрустальный микрофон "Евровидения", прокомментировали песню нынешних представителей, украинской группы Ziferblat. Музыканты в восторге от композиции.

Видео было опубликовано в телеграм-канале Ziferblat.

Артистам понравилась конкурсная песня Ziferblat "Bird of Pray". Nemo пожелали музыкальной группе "хорошо провести время на "Евровидении" и добавили, что "возможно, им даже представится возможность увидеться скоро".

"Я люблю вашу песню и желаю вам хорошо провести время на "Евровидении". Наверное, скоро увидимся", — сказали Nemo.

Nemo во время прошлогоднего конкурса подружились с нашими представительницами, певицами Alyona Alyona и Jerry Heil. Артисты даже создали свой кавер на их песню "Teresa & Maria".

Nemo — небинарная личность и хотят, чтобы к ним обращались с использованием местоимений "они" и "мы", поскольку не ассоциируют себя ни с одним полом.

Напомним, уже 17 мая на главной музыкальной сцене в швейцарском городе Базеле выберут победителя "Евровидения-2025".