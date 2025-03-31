Евровидение-2025 - Nemo прокомментировали песню Ziferblat

Победители Евровидения-2024 публично поддержали Ziferblat
Известные швейцарские артисты Nemo, которые в прошлом году получили хрустальный микрофон "Евровидения", прокомментировали песню нынешних представителей, украинской группы Ziferblat. Музыканты в восторге от композиции.
Видео было опубликовано в телеграм-канале Ziferblat.
Nemo о песне Ziferblat
Артистам понравилась конкурсная песня Ziferblat "Bird of Pray". Nemo пожелали музыкальной группе "хорошо провести время на "Евровидении" и добавили, что "возможно, им даже представится возможность увидеться скоро".
Ранее мы рассказывали, под каким номером Украина выступит на Евровидении-2025. Также мы писали, что Андрей Данилко объяснил, почему не хочет быть судьей Нацотбора.
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