Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Евровидение arrow Кондратюк оценил шансы Украины на победу в Евровидении-2025 arrow

Кондратюк оценил шансы Украины на победу в Евровидении-2025

2 апреля 2025 18:36
Алексей Харченко - Редактор
Евровидение 2025 - Игорь Кондратюк оценил шансы Ziferblat на победу
Игорь Кондратюк. Фото: instagram.com/kondratiuk_official
Алексей Харченко - Редактор

Украинский продюсер Игорь Кондратюк высказался о группе Ziferblat, которая в этом году будет представлять Украину на "Евровидении" в Базеле. Судья музыкальных шоу оценил шансы коллектива занять первое место на конкурсе.

Своим мнением продюсер поделился в интервью Янине Соколовой.

Читайте также:

Кондратюк о шансах Ziferblat победить на "Евровидении-2025"

Как поделился продюсер, он согласен с выбором зрителей, которые отдали свои голоса за группу на Нацотборе. По мнению Кондратюка, Ziferblat были лучшими среди нынешних участников.

Однако продюсера беспокоит буква "Z" в названии коллектива, которая с началом полномасштабной войны начала ассоциироваться с российскими оккупантами. Поэтому он бы советовал артистам заменить название на немецкий лад, или заменить написание первой буквы.

Представники України на Євробаченні-2025 - Ziferblat
Группа Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band

А вот песня группы "Bird of Pray", по мнению Кондратюка, хорошая, но довольно сложная. Правда, продюсер невысоко оценивает шансы Ziferblat на победу.

"У них песня достаточно сложная для того, чтобы быть шлягером. Она интересная с музыкальной точки зрения и ребята неплохие, но я буду удивлен, если они поднимутся высоко. Профессиональное жюри может занизить их шансы. Я надеюсь, что зрители все же проголосуют за Украину, поддержат, потому что у них сердце лежит не к агрессору", — сказал Кондратюк.

Напомним, победители "Евровидения-2024" публично поддержали Ziferblat. Также стало известно, под каким номером будет выступать Украина в первом полуфинале шоу.

музыка Игорь Кондратюк конкурс победа Евровидение 2025

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:50 В Одессе назначили нового руководителя райуправления полиции

18:48 Пограничники остановили попытку штурма РФ на Донетчине — видео

18:30 В Киеве на выходных прекратят работу некоторые станции метро

18:26 ГБР раскрыло поставки некачественного меда для ВСУ на 30 млн грн

18:19 Освобождение Киевщины — как защитники противостояли оккупантам

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

18:14 Россияне пытались спасти Москву, пожертвовав экипажем

18:07 Обстрел Кривого Рога — количество погибших возросло

18:05 Большие долги за свет — кто на самом деле не оплачивает счета

18:00 Как проходят учения бригады "Помста" — впечатляющее видео

Text

17:50 Стармер и Макрон готовят новую поддержку — эфир Вечір.LIVE

18:50 В Одессе назначили нового руководителя райуправления полиции

18:48 Пограничники остановили попытку штурма РФ на Донетчине — видео

18:30 В Киеве на выходных прекратят работу некоторые станции метро

18:26 ГБР раскрыло поставки некачественного меда для ВСУ на 30 млн грн

18:19 Освобождение Киевщины — как защитники противостояли оккупантам

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

18:14 Россияне пытались спасти Москву, пожертвовав экипажем

18:07 Обстрел Кривого Рога — количество погибших возросло

18:05 Большие долги за свет — кто на самом деле не оплачивает счета

18:00 Как проходят учения бригады "Помста" — впечатляющее видео

17:47 Дождь продолжится в ряде областей — погода от Укргидрометцентра

22:33 Юмор в Одессе во время войны — как изменились традиции и память

06:33 Как изменила война юмористические традиции Одессы — Борис Барский

29 марта 2025

06:33 Украинские фрукты — насколько цены будут доступны в этом году

28 марта 2025

22:33 Одесса глазами горожан — от восхищения до критики

06:33 Будущее украинских садов — что будет с отечественными фруктами

27 марта 2025

22:33 Одесса на линии фронта — чего еще можно ожидать от врага

18:38 Инспекция цен в одесском супермаркете — что предлагают покупателю

06:33 Перемирие в Черном море — дипломатия или ловушка для Украины

26 марта 2025

22:58 Ранняя весна и дожди — будет ли Одесчина с фруктами в этом году

06:14 Где дешевле еда — цены на продукты в городах Украины и ЕС

Text

17:50 Стармер и Макрон готовят новую поддержку — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Что сделают США, если РФ не пойдет на переговоры — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский призвал США действовать из-за атак РФ — эфир Ранок.LIVE

1 апреля 2025
Text

17:50 Украина рассматривает новое соглашение с США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп хочет, чтобы Путин пошел на сделку о мире — эфир День.LIVE

Text

08:00 Подробности разговора Зеленского со Стармером — эфир Ранок.LIVE

31 марта 2025
Text

17:50 Заявление Ермака о нарушении Россией перемирия — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп ужесточает условия по сделке об ископаемых — эфир День.LIVE

Text

12:30 Главы МИД союзников выступают с заявлениями об Украине — эфир

Text

08:00 Ситуация на Курщине и новая сделка о минералах — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Минималка в Украине — сколько будут получать украинцы с 1 апреля

25 марта 2025

Ненужный номинал — какие купюры евро лучше не хранить

21 марта 2025

Компенсации не будет — почему украинцы могут потерять доллары

28 марта 2025

Льготы для УБД — на какие ежегодные выплаты они имеют право

31 марта 2025

Валюта в квартире — где категорически нельзя держать доллары

25 марта 2025

В Украине улучшится мобильная связь — Рада поддержала закон

22 марта 2025

Трамп отреагировал на ночной массированный обстрел Украины

28 марта 2025

В Киевстаре появился новый бюджетный тариф — кому он подойдет

26 марта 2025

Самый модный цвет волос весны-2025 — даже звучит очаровательно

20 марта 2025

Один знак Зодиака сорвет финансовый джекпот в апреле 2025 года