Евровидение 2025 - Игорь Кондратюк оценил шансы Ziferblat на победу

Игорь Кондратюк. Фото: instagram.com/kondratiuk_official

Украинский продюсер Игорь Кондратюк высказался о группе Ziferblat, которая в этом году будет представлять Украину на "Евровидении" в Базеле. Судья музыкальных шоу оценил шансы коллектива занять первое место на конкурсе.

Своим мнением продюсер поделился в интервью Янине Соколовой.

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Как поделился продюсер, он согласен с выбором зрителей, которые отдали свои голоса за группу на Нацотборе. По мнению Кондратюка, Ziferblat были лучшими среди нынешних участников.

Однако продюсера беспокоит буква "Z" в названии коллектива, которая с началом полномасштабной войны начала ассоциироваться с российскими оккупантами. Поэтому он бы советовал артистам заменить название на немецкий лад, или заменить написание первой буквы.

Группа Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band

А вот песня группы "Bird of Pray", по мнению Кондратюка, хорошая, но довольно сложная. Правда, продюсер невысоко оценивает шансы Ziferblat на победу.

"У них песня достаточно сложная для того, чтобы быть шлягером. Она интересная с музыкальной точки зрения и ребята неплохие, но я буду удивлен, если они поднимутся высоко. Профессиональное жюри может занизить их шансы. Я надеюсь, что зрители все же проголосуют за Украину, поддержат, потому что у них сердце лежит не к агрессору", — сказал Кондратюк.

Напомним, победители "Евровидения-2024" публично поддержали Ziferblat. Также стало известно, под каким номером будет выступать Украина в первом полуфинале шоу.