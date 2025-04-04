Євробачення-2025 — Ziferblat прокоментував чому Україна має взяти участь в конкурсі

Представники України на "Євробаченні-2025" гурт Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band

Представники України на "Євробаченні-2025" гурт Ziferblat вже за місяць виступатимуть на головній музичній сцені швейцарського Базеля. Артисти пояснили, чому країні варто брати участь у конкурсі навіть у розпал страшної війни.

Про це вони розповіли в інтерв'ю французькому виданню Ouest France.

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На думку гітариста гурту Даниїла Лещинського, Україні необхідно взяти участь у європейському конкурсі, щоб привернути увагу світу до того, які страшні часи нині переживає наш народ. За його словами, це і буде головною місією артистів на "Євробаченні-2025".

"Україна намагається впоратися самотужки, але їй потрібна підтримка — будь-яка. Щоб її отримати, нам потрібно всіляко нагадувати світові, що ми все ще є, всіма можливими способами. Це, я вважаю, головна місія артиста сьогодні", — сказав Даниїл.

Артист також підкреслив, що українці заслуговують на визнання свого таланту на європейській сцені.

"Ми також творча нація з багатою музичною та культурною спадщиною, тому важливо бути широко представленими в європейській культурі та в європейському світі розваг", — додав він.

Нагадаємо, раніше український продюсер Ігор Кондратюк оцінив шанси гурту Ziferblat посісти перше місце на конкурсі. Також стало відомо, під яким номером виступатиме Україна у першому півфіналі шоу.