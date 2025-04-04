Евровидение-2025 - Ziferblat прокомментировал почему Украина должна принять участие в конкурсе

Представители Украины на "Евровидении-2025" группа Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band

Представители Украины на "Евровидении-2025" группа Ziferblat уже через месяц будут выступать на главной музыкальной сцене швейцарского Базеля. Артисты объяснили, почему стране стоит участвовать в конкурсе даже в разгар страшной войны.

Об этом они рассказали в интервью французскому изданию Ouest France.

Читайте также:

Ziferblat об участии в Евровидении

По мнению гитариста группы Даниила Лещинского, Украине необходимо принять участие в европейском конкурсе, чтобы привлечь внимание мира к тому, какие страшные времена сейчас переживает наш народ. По его словам, это и будет главной миссией артистов на "Евровидении-2025".

"Украина пытается справиться самостоятельно, но ей нужна поддержка — любая. Чтобы ее получить, нам нужно всячески напоминать миру, что мы все еще есть, всеми возможными способами. Это, я считаю, главная миссия артиста сегодня", — сказал Даниил.

Артист также подчеркнул, что украинцы заслуживают признания своего таланта на европейской сцене.

"Мы также творческая нация с богатым музыкальным и культурным наследием, поэтому важно быть широко представленными в европейской культуре и в европейском мире развлечений", — добавил он.

Напомним, ранее украинский продюсер Игорь Кондратюк оценил шансы группы Ziferblat занять первое место на конкурсе. Также стало известно, под каким номером будет выступать Украина в первом полуфинале шоу.