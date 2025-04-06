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От Франции на Евровидение едет Louane — что известно о певице

6 апреля 2025 17:16
Алексей Харченко - Редактор
Louane — что известно об участнице от Франции на Евровидении 2025
Певица Louane, которая будет представлять Францию на Евровидении-2025. Фото: Escbeat
Алексей Харченко - Редактор

Конкурс "Евровидение-2025" состоится уже в мае в Швейцарии. Францию будет представлять 28-летняя певица Louane.

Новини.LIVE рассказывают, что известно об артистке.

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Участница "Евровидения-2025" от Франции — Louane

"Евровидение-2025" состоится в швейцарском городе Базель. Два полуфинала запланированы на 13 и 15 мая. Гранд-финал состоится в субботу, 17 мая.

Францию на нынешнем конкурсе будет представлять певица Louane (настоящее имя Анн Пешер). Артистка известна в своей стране как исполнительница песен и актриса. Louane подтвердила участие в конкурсе, опубликовав пост в соцсетях.

"Я должна вам кое-что сказать", — написала она.

Хто представить Францію на Євробаченні 2025
Сообщение певицы Louane. Фото: скриншот

Louane стала известной после участия в "Голосе страны" еще в 2013 году. Во время прослушивания она исполнила песню Un homme heureux Уильяма Шеллера. Тогда к девушке обернулись все четыре тренера. Участие в телешоу стало толчком к дальнейшему успеху Louane.

После появления в "Голосе" Louane предложили роль в фильме "Семья Белье". Она сыграла 16-летнюю Паулу. В конце концов артистку отметили в номинации "Самая перспективная актриса" на 40-й церемонии вручения кинопремии "Сезар".

Дебютный студийный альбом Louane "Chambre", который вышел в 2015 году имел огромный успех. Песни певицы возглавляли французские чарты.

Сейчас певица записала уже пять студийных альбомов, последний из которых — Solo. С этим альбомом Louane планирует отправиться в турне по Франции в течение следующих нескольких месяцев.

В прошлом году Францию представлял певец Slimane. Он занял четвертое место в турнирной таблице конкурса. Фанаты Louane надеются, что артистка вполне может перегнать коллегу и одержать победу. Последний раз Франция занимала лучшее место на "Евровидении" в 2021 году.

Що відомо про співачку Louane
Певица Louane. Фото: AFP

Напомним, ранее мы писали о певице Zoë Më. Она будет представлять Швейцарию на конкурсе "Евровидение" в этом году.

Также мы сообщали о том, что от Украины на "Евровидение-2025" едет группа Ziferblat. Артисты рассказали, какой главный месседж хотят донести до зрителей конкурса.

Евровидение Франция артисты певица конкурс Евровидение 2025
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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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