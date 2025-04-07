Что известно о представителях Исландии Vaeb, которые будут открывать Евровидение 2025

Представители Исландии на Евровидении 2025, дуэт Vaeb. Фото: bara_vaeb/Instagram

В этом году на Евровидении Исландию в городе Базель (Швейцария) представит дуэт Vaeb. Следовательно, певцы будут открывать первый полуфинал Евровидения 2025 своим выступлением, во время которого представят песню Róa.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о дуэте Vaeb.

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Что известно о представителях Исландии Vaeb

Vaeb — исландский музыкальный дуэт, в состав которого входят братья Маттиас Давид и Хальфдан Хельги Маттиассоны. В 2022 году состоялся дебют дуэта - братья выпустили студийный альбом Væb tékk.

Зато первый коммерческий успех братьям принес ремикс Ofbođslega frægur (2023), созданный в сотрудничестве с Инги Бауэр — трек вошел в 20 лучших чарта Tónlistinn. Песня Tölur tala также попала в национальный хит-парад, заняв 21 место.

В феврале прошлого года певцы приняли участие в национальном отборе на Евровидение с песней Bíómynd. Тогда их трек стал довольно популярным, несмотря на то, что в финале конкурса Vaeb заняли четвертое место. Через несколько месяцев дуэт выпустил свой первый мини-альбом Væbauer, записанный с Инги Бауэр.

В этом году братья будут представлять Исландию на Евровидении с песней Róa. Они выйдут на сцену конкурса в первом полуфинале, который состоится 13 мая, под номером 1.

Представители Исландии на Евровидении 2025 дуэт Vaeb. Фото: bara_vaeb/Instagram

О чем песня дуэта Vaeb — Róa

В январе этого года братья выпустили песню Róa (в переводе с испанского — "гребля"). Ребята поют о том, что их ничего не может остановить на пути к цели.

Накануне Нацотбора в Исландии братьев заподозрили в плагиате. Говорили о том, что песня Róa якобы схожа с треком Hatunat HaShana израильских певцов Итая Леви и Эяля Голана. Однако впоследствии RÚV, исландская государственная телерадиокомпания, пришла к выводу, что песни не имеют существенного сходства, чтобы считаться плагиатом.

Представители Исландии на Евровидении 2025 дуэт Vaeb. Фото: bara_vaeb/Instagram

Напомним, что ранее мы информировали, что на Евровидении 2025 Францию будет представлять 28-летняя певица Louane.

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