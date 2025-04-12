Tommy Cash на Євробаченні представить Естонію — що відомо про співака

Співак Tommy Cash. Фото: Reuters

Естонію на конкурсі "Євробачення-2025" буде представляти виконавець Tommy Cash. Він виконає пісню "Espresso Macchiato". Трек вже набрав шаленої популярності в соцмережах. Однак Tommy Cash встиг запам'ятатись не тільки композицією, а й "російським слідом".

Новини.LIVE повідомляють про те, що відомо про Tommy Cash.

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Tommy Cash буде представляти Естонію на "Євробачення-2025"

Tommy Cash обрав псевдонім на честь співака та актора зі США Джонні Кеша. Справжнє ім'я артиста — Томас Таммеметс. Він народився в столиці Естонії — Таллінні. Матір співака наполовину українка, а бабуся — росіянка.

"Я ніколи не слухав естонських пісень, я не знаю естонських виконавців, бо сам обирав, що слухати. Уже тоді в мене сформувався свій музичний смак", — розповідав Таммеметс.

Томас Таммеметс розпочав займатися творчістю із танців. Він зазначав, що танцював вночі, коли батьки спали, вигадував власні рухи та комбінації.

Перший кліп "Guez Whoz Bak" презентували у 2013 році. Трохи пізніше Таммеметс випустив альбом під назвою "Euroz Dolaz Yeniz". Співак почав набирати популярність. Його стиль — це так званий "russian trash". У кліпах артиста відчувається присмак пострадянської естетики.

"В Естонії всі музиканти здебільшого дуже стереотипні: якщо ти репер, у тебе обов'язково має бути гангста-бекграунд, а попсу здебільшого роблять трешові тітоньки з відсутністю смаку. Я просто був першим в Естонії, хто зняв собі хороший кліп і розробив власний самобутній стиль", — розповідав співак.

Співак Tommy Cash. Фото: Reuters

Томан не раз наголошував на тому, що вважає себе на половину естонцем, наполовину росіянином. Він зазначав, що з дитинства надихався культурами Росії та США.

"У мене дві рідні мови, тому чіплятися до мене за це — дурість. Але, за великим рахунком, моя публіка складається з нормальних людей, вони виросли в 90-ті й знають, що ми живемо разом із певних історичних причин", — розповідав співак.

Співпраця Tommy Cash з Росією

Tommy Cash ще у 2020 році мав представляти Росію на "Євробаченні". Однак через пандемію коронавірусу цього не сталося. Артист не раз виступав в РФ та сильно пишається цим.

У 2021 році співак Tommy Cash був у тимчасово окупованому Криму. Коли почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році, артист відмовився висловлювати чітку позицію щодо цього. Співак лише скасував виступи як в Україні, та і в Росії.

"Прийняти теперішні військові дії дуже складно, все це дуже сумно! Я стійкий противник будь-якої військової агресії! І всіляко підтримую український народ і людей з Росії, які не підтримують вторгнення, це не їхній вибір… Це вкрай сумна ситуація, і я дуже сподіваюся, що незабаром зможу повернутися в ці прекрасні країни, щоб виконувати там нову музику", — казав тоді Tommy Cash.

Співак Tommy Cash. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали про дует Abor & Tynna. Цьогоріч артисти будуть представляти Німеччину на конкурсі "Євробачення-2025".

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