Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Євробачення arrow Tommy Cash поїде на Євробаченні від Естонії — що про нього відомо arrow

Tommy Cash поїде на Євробаченні від Естонії — що про нього відомо

12 квітня 2025 11:37
Олексій Харченко - Редактор
Tommy Cash на Євробаченні представить Естонію — що відомо про співака
Співак Tommy Cash. Фото: Reuters
Олексій Харченко - Редактор

Естонію на конкурсі "Євробачення-2025" буде представляти виконавець Tommy Cash. Він виконає пісню "Espresso Macchiato". Трек вже набрав шаленої популярності в соцмережах. Однак Tommy Cash встиг запам'ятатись не тільки композицією, а й "російським слідом".

Новини.LIVE повідомляють про те, що відомо про Tommy Cash.

Реклама
Читайте також:

Tommy Cash буде представляти Естонію на "Євробачення-2025"

Tommy Cash обрав псевдонім на честь співака та актора зі США Джонні Кеша. Справжнє ім'я артиста — Томас Таммеметс. Він народився в столиці Естонії — Таллінні. Матір співака наполовину українка, а бабуся — росіянка.

"Я ніколи не слухав естонських пісень, я не знаю естонських виконавців, бо сам обирав, що слухати. Уже тоді в мене сформувався свій музичний смак", — розповідав Таммеметс.

Томас Таммеметс розпочав займатися творчістю із танців. Він зазначав, що танцював вночі, коли батьки спали, вигадував власні рухи та комбінації.

Перший кліп "Guez Whoz Bak" презентували у 2013 році. Трохи пізніше Таммеметс випустив альбом під назвою "Euroz Dolaz Yeniz". Співак почав набирати популярність. Його стиль — це так званий "russian trash". У кліпах артиста відчувається присмак пострадянської естетики.

"В Естонії всі музиканти здебільшого дуже стереотипні: якщо ти репер, у тебе обов'язково має бути гангста-бекграунд, а попсу здебільшого роблять трешові тітоньки з відсутністю смаку. Я просто був першим в Естонії, хто зняв собі хороший кліп і розробив власний самобутній стиль", — розповідав співак.

Що відомо про співака Tommy Cash
Співак Tommy Cash. Фото: Reuters

Томан не раз наголошував на тому, що вважає себе на половину естонцем, наполовину росіянином. Він зазначав, що з дитинства надихався культурами Росії та США.

"У мене дві рідні мови, тому чіплятися до мене за це — дурість. Але, за великим рахунком, моя публіка складається з нормальних людей, вони виросли в 90-ті й знають, що ми живемо разом із певних історичних причин", — розповідав співак.

Співпраця Tommy Cash з Росією

Tommy Cash ще у 2020 році мав представляти Росію на "Євробаченні". Однак через пандемію коронавірусу цього не сталося. Артист не раз виступав в РФ та сильно пишається цим.

У 2021 році співак Tommy Cash був у тимчасово окупованому Криму. Коли почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році, артист відмовився висловлювати чітку позицію щодо цього. Співак лише скасував виступи як в Україні, та і в Росії.

"Прийняти теперішні військові дії дуже складно, все це дуже сумно! Я стійкий противник будь-якої військової агресії! І всіляко підтримую український народ і людей з Росії, які не підтримують вторгнення, це не їхній вибір… Це вкрай сумна ситуація, і я дуже сподіваюся, що незабаром зможу повернутися в ці прекрасні країни, щоб виконувати там нову музику", — казав тоді Tommy Cash.

Що відомо про співака Tommy Cash
Співак Tommy Cash. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали про дует Abor & Tynna. Цьогоріч артисти будуть представляти Німеччину на конкурсі "Євробачення-2025".

Також ми повідомляли про те, що відомо про дует Vaeb. Співаки будуть відкривати перший півфінал Євробачення 2025 своїм виступом.

Євробачення Естонія співак конкурс Росія Євробачення 2025
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:56 У Білому домі заявили, що Трамп розчарований РФ та Україною

12:38 Садовий та глава МЗС Нідерландів вшанували полеглих воїнів

12:34 З'явилось відео, як ухилянти вночі тікали в Молдову по воді

12:24 Тенісистка Марта Костюк спровокувала скандал із поляками

12:20 Дуда пояснив, чому Трамп є шансом для миру в Україні

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

Text

12:12 Виступ Сибіги на форумі в Анталії — пряма трансляція

12:09 У 93-й ОМБр пояснили, чому доведеться мобілізувати з 18 років

12:04 Сотні одеситів залишились без води — які причини

11:55 Дорога як золото — скільки коштує молода картопля у Львові

11:55 Українцям у ЄС грозить депортація — які документи слід перевірити

12:56 У Білому домі заявили, що Трамп розчарований РФ та Україною

12:38 Садовий та глава МЗС Нідерландів вшанували полеглих воїнів

12:34 З'явилось відео, як ухилянти вночі тікали в Молдову по воді

12:24 Тенісистка Марта Костюк спровокувала скандал із поляками

12:20 Дуда пояснив, чому Трамп є шансом для миру в Україні

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

12:09 У 93-й ОМБр пояснили, чому доведеться мобілізувати з 18 років

12:04 Сотні одеситів залишились без води — які причини

11:55 Дорога як золото — скільки коштує молода картопля у Львові

11:55 Українцям у ЄС грозить депортація — які документи слід перевірити

11:53 Сирський заявив про рекордні втрати РФ від початку року

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

11 квітня

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

10 квітня

20:11 Стрибок цін перед Великоднем в Одесі — що подорожчало

9 квітня

22:33 Світові ринки нестабільні — на що чекати від ініціатив Трампа

8 квітня

22:33 Ціна молодої картоплі — 160 грн за кг, що кажуть одесити

06:44 Росіяни зривають візит Зеленського в ПАР — як вони це роблять

7 квітня

22:33 Яка має бути зарплата у мера Одеси — думки городян

06:26 Прогалини у FATCA: чому податкові органи часто діють неправомірно

4 квітня

22:33 Гарантії безпеки для України — що думають про це одесити

18:33 Повноваження Труханова закінчуються — чи чекати на вибори в Одесі

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

5 квітня 2025

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

8 квітня 2025

Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

3 квітня 2025

Польща та Німеччина — чому українців можуть депортувати у квітні

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів

31 березня 2025

Валюта у квартирі — де категорично не можна тримати долари і євро