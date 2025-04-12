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Tommy Cash поедет на Евровидении от Эстонии — что о нем известно

12 апреля 2025 11:37
Алексей Харченко - Редактор
Tommy Cash на Евровидении представит Эстонию — что известно о певце
Певец Tommy Cash. Фото: Reuters
Алексей Харченко - Редактор

Эстонию на конкурсе "Евровидение-2025" будет представлять исполнитель Tommy Cash. Он исполнит песню "Espresso Macchiato". Трек уже набрал огромную популярность в соцсетях. Однако Tommy Cash успел запомниться не только композицией, но и "российским следом".

Новини.LIVE сообщают о том, что известно о Tommy Cash.

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Tommy Cash будет представлять Эстонию на "Евровидении-2025"

Tommy Cash выбрал псевдоним в честь певца и актера из США Джонни Кэша. Настоящее имя артиста — Томас Таммеметс. Он родился в столице Эстонии — Таллинне. Мать певца наполовину украинка, а бабушка — русская.

"Я никогда не слушал эстонских песен, я не знаю эстонских исполнителей, потому что сам выбирал, что слушать. Уже тогда у меня сформировался свой музыкальный вкус", — рассказывал Таммеметс.

Томас Таммеметс начал заниматься творчеством с танцев. Он отмечал, что танцевал ночью, когда родители спали, придумывал собственные движения и комбинации.

Первый клип "Guez Whoz Bak" презентовали в 2013 году. Чуть позже Таммеметс выпустил альбом под названием "Euroz Dolaz Yeniz". Певец начал набирать популярность. Его стиль — это так называемый "russian trash". В клипах артиста чувствуется привкус постсоветской эстетики.

"В Эстонии все музыканты в основном очень стереотипные: если ты рэпер, у тебя обязательно должен быть гангста-бэкграунд, а попсу в основном делают трешовые тетеньки с отсутствием вкуса. Я просто был первым в Эстонии, кто снял себе хороший клип и разработал собственный самобытный стиль", — рассказывал певец.

Що відомо про співака Tommy Cash
Певец Tommy Cash. Фото: Reuters

Томан не раз подчеркивал, что считает себя наполовину эстонцем, наполовину русским. Он отмечал, что с детства вдохновлялся культурами России и США.

"У меня два родных языка, поэтому придираться ко мне за это — глупость. Но, по большому счету, моя публика состоит из нормальных людей, они выросли в 90-е и знают, что мы живем вместе по определенным историческим причинам", — рассказывал певец.

Сотрудничество Tommy Cash с Россией

Tommy Cash еще в 2020 году должен был представлять Россию на "Евровидении". Однако из-за пандемии коронавируса этого не произошло. Артист не раз выступал в РФ и сильно гордится этим.

В 2021 году певец Tommy Cash был во временно оккупированном Крыму. Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году, артист отказался высказывать четкую позицию по этому поводу. Певец лишь отменил выступления как в Украине, так и в России.

"Принять нынешние военные действия очень сложно, все это очень печально! Я стойкий противник любой военной агрессии! И всячески поддерживаю украинский народ и людей из России, которые не поддерживают вторжение, это не их выбор... Это крайне печальная ситуация, и я очень надеюсь, что вскоре смогу вернуться в эти прекрасные страны, чтобы исполнять там новую музыку", — говорил тогда Tommy Cash.

Що відомо про співака Tommy Cash
Певец Tommy Cash. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали о дуэте Abor & Tynna. В этом году артисты будут представлять Германию на конкурсе "Евровидение-2025".

Также мы сообщали о том, что известно о дуэте Vaeb. Певцы будут открывать первый полуфинал Евровидения 2025 своим выступлением.

Евровидение Эстония певец конкурс Россия Евровидение 2025
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11:48 Известный украинский боксер погиб в бою на фронте

11:37 Tommy Cash поедет на Евровидении от Эстонии — что о нем известно

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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11:32 Упавшие деревья и оборванные сети — шторм наделал беды в Одессе

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