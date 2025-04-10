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Представники Німеччини на Євробаченні — що відомо про дует

10 квітня 2025 12:46
Олексій Харченко - Редактор
Дует Abor & Tynna — що відомо про представників Німеччини на Євробаченні-2025
Дует Abor & Tynna, що представлятиме Німеччину на "Євробаченні-2025". Фото: aborundtynna/Instagram
Олексій Харченко - Редактор

Цьогоріч на пісенному конкурсі "Євробачення-2025" Німеччину представлятиме австрійський дует Abor & Tynna. Співаки виступлять із піснею "Baller" — яка розповідає про втрачене кохання.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про дует Abor & Tynna.

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Що відомо про дует Abor & Tynna — представників Німеччини на Євробаченні

Abor & Tynna — австрійський музичний дует, що складається з брата та сестри Аттіли Борнеміса і Тюнде Борнеміса. Вони виросли у Відні в сім’ї музикантів угорського походження. Їхній батько, Чаба Борнеміса, з 1993 року є віолончелістом Віденського філармонічного оркестру. З дитинства Аттіла та Тюнде займалися музикою.

Вже у 2016 році їм вдалося записати свою першу пісню. Після того, як їхня матір опублікувала цю пісню у Facebook, на них звернули увагу продюсери. Відтак, дует поступово здобував популярність у Відні, Берліні та Ганновері. А у 2024 Abor & Tynna виступили у якості розігріву на турі німецької співачки Nina Chuba.

У 2025 році за порадою свого лейбла дует подав заявку на німецький національний відбір на пісенний конкурс "Євробачення-2025" Chefsache ESC 2025 — Wer singt für Deutschland. Abor & Tynna вперше з'явилися на приватному кастингу в грудні 2024 року.

З понад 3 000 заявок дует увійшов до числа 24 кандидатів, які змагалися у відборі. За порадою Штефана Рааба вони вибрали пісню "Baller", короткий уривок з якої він знайшов у профілі дуету в Instagram. Вони пройшли всі етапи конкурсу та 1 березня 2025 року перемогли у фіналі, отримавши 34,9% голосів телеглядачів. 

Зазначимо, що це перша німецькомовна пісня від Німеччини на Євробаченні з 2007 року. Дует Abor & Tynna виступить одразу ж у фіналі 17 травня 2025 року в Базелі, Швейцарія, оскільки Німеччина входить до складу Великої п’ятірки. Країни-організатори Євробачення не змагаються у півфіналах.

Abor & Tynna Євробаченння
Дует Abor & Tynna, який представлятиме Німеччину на "Євробаченні-2025"/ Фото: aborundtynna/Instagram

Про що пісня дуету Abor & Tynna — "Baller" 

Пісня "Baller" — це доволі динамічна електропопкомпозиція з елементами репу. У пісні розповідається про емоції після завершення стосунків.  

Ця пісня увійшла до дебютного альбому Abor & Tynna. Крім того, після перемоги у національному відборі вона стрімко набирає популярності. Відтак, пісня вже очолила чарт Spotify, зібравши більш ніж два мільйони прослуховувань.

Під час виступу на пісенному конкурсі Аттіла гратиме на віолончелі, а Тюнде співатиме. Судді німецького відбору аже назвали "Baller" найсучаснішою піснею "Євробачення-2025".

Раніше ми писали, хто представлятиме Ірландію на "Євробаченні-2025". Cпівачка Emmy представлятиме країну на пісенному конкурсі із піснею "Laika Party".

Також ми повідомляли, що Ісландію на цьогорічному Євробаченні представить дует Vaeb.

Євробачення Німеччина співак конкурс Євробачення 2025
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