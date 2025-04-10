Дуэт Abor & Tynna, который будет представлять Германию на "Евровидении-2025". Фото: aborundtynna/Instagram

В этом году на песенном конкурсе "Евровидение-2025" Германию будет представлять австрийский дуэт Abor & Tynna. Певцы выступят с песней "Baller" — которая рассказывает о потерянной любви.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о дуэте Abor & Tynna.

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Что известно о дуэте Abor & Tynna — представителях Германии на Евровидении

Abor & Tynna — австрийский музыкальный дуэт, состоящий из брата и сестры Аттилы Борнемиса и Тюнде Борнемисы. Они выросли в Вене в семье музыкантов венгерского происхождения. Их отец, Чаба Борнемиса, с 1993 года является виолончелистом Венского филармонического оркестра. С детства Аттила и Тюнде занимались музыкой.

Уже в 2016 году им удалось записать свою первую песню. После того, как их мать опубликовала эту песню в Facebook, на них обратили внимание продюсеры. Следовательно, дуэт постепенно приобретал популярность в Вене, Берлине и Ганновере. А в 2024 Abor & Tynna выступили в качестве разогрева на туре немецкой певицы Nina Chuba.

В 2025 году по совету своего лейбла дуэт подал заявку на немецкий национальный отбор на песенный конкурс "Евровидение-2025" Chefsache ESC 2025 — Wer singt für Deutschland. Abor & Tynna впервые появились на частном кастинге в декабре 2024 года.

Из более 3 000 заявок дуэт вошел в число 24 кандидатов, которые соревновались в отборе. По совету Штефана Рааба они выбрали песню "Baller", короткий отрывок из которой он нашел в профиле дуэта в Instagram. Они прошли все этапы конкурса и 1 марта 2025 года победили в финале, получив 34,9% голосов телезрителей.

Отметим, что это первая немецкоязычная песня от Германии на Евровидении с 2007 года. Дуэт Abor & Tynna выступит сразу же в финале 17 мая 2025 года в Базеле, Швейцария, поскольку Германия входит в состав Большой пятерки. Страны-организаторы Евровидения не соревнуются в полуфиналах.

Дуэт Abor & Tynna, который будет представлять Германию на "Евровидении-2025". Фото: aborundtynna/Instagram

О чем песня дуэта Abor & Tynna — "Baller"

Песня "Baller" — это довольно динамичная электропопкомпозиция с элементами рэпа. В песне рассказывается об эмоциях после завершения отношений.

Эта песня вошла в дебютный альбом Abor & Tynna. Кроме того, после победы в национальном отборе она стремительно набирает популярность. Следовательно, песня уже возглавила чарт Spotify, собрав более двух миллионов прослушиваний.

Во время выступления на песенном конкурсе Аттила будет играть на виолончели, а Тюнде будет петь. Судьи немецкого отбора аже назвали "Baller" самой современной песней "Евровидения-2025".

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