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Загадкова представниця Ірландії на Євробаченні — що відомо

8 квітня 2025 12:37
Олексій Харченко - Редактор
Хто представлятиме Ірландію на Євробаченні 2025
Представниця Ірландії на Євробаченні 2025 співачка Emmy. Фото: Eurovision.tv.
Олексій Харченко - Редактор

Цьогоріч співачка Emmy перемогла на "Європісні" в Ірландії. Відтак вона представлятиме країну на пісенному конкурсі "Євробачення-2025" із піснею "Laika Party".

Новини.LIVE розповідають, що відомо про співачку Emmy.

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Як Emmy здобула перемогу та яку пісню співатиме на Євробаченні

У п'ятницю, 7 лютого, ми стали свідками того, як Смарагдовий острів (Ірландія) обрав пісню, яка представлятиме його на 69-му пісенному конкурсі Євробачення. Ірландці зробили свій вибір — і саме Emmy підніме зелено-біло-помаранчевий прапор у Швейцарії з піснею Laika Party.

"Я втратила дар мови... дуже вам дякую! Вау, ми такі схвильовані. Сподіваюся, я змушу вас пишатися Ірландією", — сказала Emmy, виступаючи відразу після шоу.

Цьогоріч 6 пісень змагалися за право представляти Ірландію на Євробаченні, а переможцем стала "Laika Party" у виконанні Emmy. "Laika Party" набрала загалом 34 бали, що дало їй 8-бальну перевагу над піснею, яка посіла друге місце.

Євробачення 2025
Представниця Ірландії на Євробаченні 2025 співачка Emmy. Фото: emmykgk00/Instagram

Голосування вночі складалося з публічного голосування, голосування національного журі та голосування міжнародного журі, кожне з яких дало третину остаточного результату.

Пісня "Laika Party" перемогла і в голосуванні глядачів, і в голосуванні національного журі. Вона посіла друге місце в голосуванні міжнародного журі, поступившись пісні "My Way" Саманти Мумби. Саманта посіла друге місце в загальному заліку, а Боббі Арло з піснею "Powerplay" стала бронзовим призером.

Що відомо про представницю Ірландії Emmy

Emmy — 24-річна співачка й авторка пісень з Норвегії. Вона народилася і виросла в сім'ї, яка любить музику, і співає все своє життя. Коли їй було 7 років, вона почала писати власні пісні, як самостійно, так і разом зі своїм братом, який також є співаком і автором пісень.

Її кар'єра розпочалася у 2015 році, коли у віці 15 років вона взяла участь у Melodi Grand Prix Junior, одному з найбільших музичних конкурсів у своїй країні. Через 6 років, у 2021 році, вона взяла участь у Melodi Grand Prix, норвезькому відборі на Євробачення. Вона виконала пісню Witch Woods і пройшла до фіналу.

Сьогодні вона особливо відома завдяки своїм співам у TikTok, її профіль має 1,2 мільйона підписників з усього світу. Вона також працювала з відомими продюсерами, такими як K-391 та Braaheim.

У 2024 році вона була в Лос-Анджелесі, Латвії та Франції, де брала участь у сесіях з написання пісень і продовжувала писати. Еммі також є графічною дизайнеркою-фрілансеркою.

Раніше ми писали про те, що Ісландію на цьогорічному Євробаченні представить дует Vaeb. Крім того, співаки відкриватимуть перший півфінал пісенного конкурсу.

Також ми інформували, що Францію на Євробаченні 2025 представлятиме співачка Louane. 

Ірландія пісні співачка конкурс Євробачення 2025
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13:15 Відлуння свята — що буде з цінами на м'ясо після Великодня

13:14 У соцмережі прем'єра Чехії з'явився допис про напад РФ — Reuters

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

13:13 World Vision виплатить українкам по 1 тис. доларів — деталі

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