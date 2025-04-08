Кто будет представлять Ирландию на Евровидении 2025

Представительница Ирландии на Евровидении 2025 певица Emmy. Фото: Eurovision.tv.

В этом году певица Emmy победила на "Европесне" в Ирландии. Поэтому она будет представлять страну на песенном конкурсе "Евровидение-2025" с песней "Laika Party".

Новини.LIVE рассказывают, что известно о певице Emmy.

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В пятницу, 7 февраля, мы стали свидетелями того, как Изумрудный остров (Ирландия) выбрал песню, которая будет представлять его на 69-м песенном конкурсе Евровидение. Ирландцы сделали свой выбор — и именно Emmy поднимет зелено-бело-оранжевый флаг в Швейцарии с песней Laika Party.

"Я потеряла дар речи... большое вам спасибо! Вау, мы так взволнованы. Надеюсь, я заставлю вас гордиться Ирландией", — сказала Emmy, выступая сразу после шоу.

В этом году 6 песен соревновались за право представлять Ирландию на Евровидении, а победителем стала "Laika Party" в исполнении Emmy. "Laika Party" набрала всего 34 балла, что дало ей 8-балльное преимущество над песней, занявшей второе место.

Представительница Ирландии на Евровидении 2025 певица Emmy. Фото: emmykgk00/Instagram

Голосование ночью состояло из публичного голосования, голосования национального жюри и голосования международного жюри, каждое из которых дало треть окончательного результата.

Песня "Laika Party" победила и в голосовании зрителей, и в голосовании национального жюри. Она заняла второе место в голосовании международного жюри, уступив песне "My Way" Саманты Мумбы. Саманта заняла второе место в общем зачете, а Бобби Арло с песней "Powerplay" стала бронзовым призером.

Что известно о представительнице Ирландии Emmy

Emmy — 24-летняя певица и автор песен из Норвегии. Она родилась и выросла в семье, которая любит музыку, и поет всю свою жизнь. Когда ей было 7 лет, она начала писать собственные песни, как самостоятельно, так и вместе со своим братом, который также является певцом и автором песен.

Ее карьера началась в 2015 году, когда в возрасте 15 лет она приняла участие в Melodi Grand Prix Junior, одном из крупнейших музыкальных конкурсов в своей стране. Через 6 лет, в 2021 году, она приняла участие в Melodi Grand Prix, норвежском отборе на Евровидение. Она исполнила песню Witch Woods и прошла в финал.

Сегодня она особенно известна благодаря своим песням в TikTok, ее профиль имеет 1,2 миллиона подписчиков со всего мира. Она также работала с известными продюсерами, такими как K-391 и Braaheim.

В 2024 году она была в Лос-Анджелесе, Латвии и Франции, где участвовала в сессиях по написанию песен и продолжала писать. Emmy также является графическим дизайнером-фрилансером.

Ранее мы писали о том, что Исландию на нынешнем Евровидении представит дуэт Vaeb. Кроме того, певцы будут открывать первый полуфинал песенного конкурса.

Также мы информировали, что Францию на Евровидении 2025 будет представлять певица Louane.