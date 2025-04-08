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Загадочная представительница Ирландии на Евровидении — детали

8 апреля 2025 12:37
Алексей Харченко - Редактор
Кто будет представлять Ирландию на Евровидении 2025
Представительница Ирландии на Евровидении 2025 певица Emmy. Фото: Eurovision.tv.
Алексей Харченко - Редактор

В этом году певица Emmy победила на "Европесне" в Ирландии. Поэтому она будет представлять страну на песенном конкурсе "Евровидение-2025" с песней "Laika Party".

Новини.LIVE рассказывают, что известно о певице Emmy.

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Как Emmy одержала победу и какую песню будет петь на Евровидении

В пятницу, 7 февраля, мы стали свидетелями того, как Изумрудный остров (Ирландия) выбрал песню, которая будет представлять его на 69-м песенном конкурсе Евровидение. Ирландцы сделали свой выбор — и именно Emmy поднимет зелено-бело-оранжевый флаг в Швейцарии с песней Laika Party.

"Я потеряла дар речи... большое вам спасибо! Вау, мы так взволнованы. Надеюсь, я заставлю вас гордиться Ирландией", — сказала Emmy, выступая сразу после шоу.

В этом году 6 песен соревновались за право представлять Ирландию на Евровидении, а победителем стала "Laika Party" в исполнении Emmy. "Laika Party" набрала всего 34 балла, что дало ей 8-балльное преимущество над песней, занявшей второе место.

Євробачення 2025
Представительница Ирландии на Евровидении 2025 певица Emmy. Фото: emmykgk00/Instagram

Голосование ночью состояло из публичного голосования, голосования национального жюри и голосования международного жюри, каждое из которых дало треть окончательного результата.

Песня "Laika Party" победила и в голосовании зрителей, и в голосовании национального жюри. Она заняла второе место в голосовании международного жюри, уступив песне "My Way" Саманты Мумбы. Саманта заняла второе место в общем зачете, а Бобби Арло с песней "Powerplay" стала бронзовым призером.

Что известно о представительнице Ирландии Emmy

Emmy — 24-летняя певица и автор песен из Норвегии. Она родилась и выросла в семье, которая любит музыку, и поет всю свою жизнь. Когда ей было 7 лет, она начала писать собственные песни, как самостоятельно, так и вместе со своим братом, который также является певцом и автором песен.

Ее карьера началась в 2015 году, когда в возрасте 15 лет она приняла участие в Melodi Grand Prix Junior, одном из крупнейших музыкальных конкурсов в своей стране. Через 6 лет, в 2021 году, она приняла участие в Melodi Grand Prix, норвежском отборе на Евровидение. Она исполнила песню Witch Woods и прошла в финал.

Сегодня она особенно известна благодаря своим песням в TikTok, ее профиль имеет 1,2 миллиона подписчиков со всего мира. Она также работала с известными продюсерами, такими как K-391 и Braaheim.

В 2024 году она была в Лос-Анджелесе, Латвии и Франции, где участвовала в сессиях по написанию песен и продолжала писать. Emmy также является графическим дизайнером-фрилансером.

Ранее мы писали о том, что Исландию на нынешнем Евровидении представит дуэт Vaeb. Кроме того, певцы будут открывать первый полуфинал песенного конкурса.

Также мы информировали, что Францию на Евровидении 2025 будет представлять певица Louane.

Ирландия песни певица конкурс Евровидение 2025
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