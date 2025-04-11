Євробачення — хто з українців представляв інші країни на конкурсі

Співачка Анастасія Приходько. Фото: скриншот

За роки проведення пісенного конкурсу "Євробачення" було кілька випадків, коли українці представляли інші країни. На сцену виходили під прапорами Росії, Білорусі й не тільки.

Новини.LIVE розповідають, хто з українців виступав на сцені "Євробачення", представляючи інші країни.

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Українці, які на Євробаченні представляли інші країни

У 2009 році артистка Анастасія Приходько виступила на Євробаченні, але не від України, а від Росії. Хоча й кар'єру співачка почала у рідній країні, популярність вона здобула саме в РФ. Приходько перемогла у російському шоу "Фабрика зірок", а після цього підписала контракт з Костянтином Меладзе. Він допоміг їй у просуванні на російській сцені.

Співачка Анастасія Приходько. Фото: Instagram/Анастасія Приходько

Приходько, хоч і представляла на Євробаченні РФ, планувала виступити з україномовною піснею "Мамо", однак через це розгорівся скандал. Зрештою пісню частково переклали російською мовою, українським лишився тільки приспів. Перемогу Приходько здобути не вдалося, вона зайняла аж 11 місце на конкурсі.

У 2015 році Україна не брала участь у Євробаченні, оскільки РФ розпочала військові дії на сході нашої держави. Однак співак з Тернополя Едуард Романюта настільки хотів взяти участь у конкурсі, що вирішив представляти Молдову. Співак пройшов нацвідбір та поїхав на Євробачення до Відня. Виступ Романюти не увінчався успіхом, він не пройшов далі першого півфіналу конкурсу.

Едуард Романюта. Фото: Apelzin

Ще один українець, який виступав на Євробаченні під прапором іншої країни, Микита Алексєєв, відомий під псевдонімом ALEKSEEV. В Україні співак став популярним після участі в проєкті "Голос країни". У 2018 році він вирішив поїхати на пісенний конкурс від Білорусі. Артист пройшов нацвідбір та відправився до Лісабона. Однак до фіналу Алексєєв також не дійшов.

Микита Алексєєв. Фото: Маестро

Також не від України на Євробачення поїхав співак TESLENKO. Він хотів представляти Сан-Марино на Євробаченні 2025, але на Нацвідборі співак зайняв третє місце. Попри це під час оголошення результатів, TESLENKO вигукнув "Слава Україні!". Цей момент викликав захоплення серед фанатів.

TESLENKO. Фото: Instagram/TESLENKO

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