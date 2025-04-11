Євробачення — хто з українців представляв інші країни на конкурсі

Хто з українців їздив на Євробачення, представляючи інші країни
За роки проведення пісенного конкурсу "Євробачення" було кілька випадків, коли українці представляли інші країни. На сцену виходили під прапорами Росії, Білорусі й не тільки.
Новини.LIVE розповідають, хто з українців виступав на сцені "Євробачення", представляючи інші країни.
Українці, які на Євробаченні представляли інші країни
У 2009 році артистка Анастасія Приходько виступила на Євробаченні, але не від України, а від Росії. Хоча й кар'єру співачка почала у рідній країні, популярність вона здобула саме в РФ. Приходько перемогла у російському шоу "Фабрика зірок", а після цього підписала контракт з Костянтином Меладзе. Він допоміг їй у просуванні на російській сцені.
Приходько, хоч і представляла на Євробаченні РФ, планувала виступити з україномовною піснею "Мамо", однак через це розгорівся скандал. Зрештою пісню частково переклали російською мовою, українським лишився тільки приспів. Перемогу Приходько здобути не вдалося, вона зайняла аж 11 місце на конкурсі.
У 2015 році Україна не брала участь у Євробаченні, оскільки РФ розпочала військові дії на сході нашої держави. Однак співак з Тернополя Едуард Романюта настільки хотів взяти участь у конкурсі, що вирішив представляти Молдову. Співак пройшов нацвідбір та поїхав на Євробачення до Відня. Виступ Романюти не увінчався успіхом, він не пройшов далі першого півфіналу конкурсу.
Ще один українець, який виступав на Євробаченні під прапором іншої країни, Микита Алексєєв, відомий під псевдонімом ALEKSEEV. В Україні співак став популярним після участі в проєкті "Голос країни". У 2018 році він вирішив поїхати на пісенний конкурс від Білорусі. Артист пройшов нацвідбір та відправився до Лісабона. Однак до фіналу Алексєєв також не дійшов.
Також не від України на Євробачення поїхав співак TESLENKO. Він хотів представляти Сан-Марино на Євробаченні 2025, але на Нацвідборі співак зайняв третє місце. Попри це під час оголошення результатів, TESLENKO вигукнув "Слава Україні!". Цей момент викликав захоплення серед фанатів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лідер гурту Måneskin Даміано Давид заявив, що не підтримує бойкот Ізраїлю стосовно участі у "Євробаченні-2025".
Також ми повідомляли про те, що соліст постпанк гурту "ДК Енергетик" Яків Марний приєднався до ЗСУ. Раніше він брав участь у Нацвідбору на "Євробачення-2025".
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