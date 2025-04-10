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Учасник Нацвідбору на Євробачення-2025 вступив до лав ЗСУ

10 квітня 2025 17:00
Олексій Харченко - Редактор
Соліст ДК Енергетик Яків Марний розпочав військову службу - що відомо
Яків Марний. Фото: Instagram ДК "Енергетик"
Олексій Харченко - Редактор

Соліст постпанк гурту "ДК Енергетик" Яків Марний мобілізувався до ЗСУ. Раніше він разом із музичним колективом брав участь у Нацвідбору на Євробачення-2025.

Про це повідомляє Армія TV в соцмережі X.

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На опублікованому відривку Яків з'явився в новому образі — без бороди та довгого волосся, які стали його фірмовими рисами на сцені. 

Представники Армії TV зауважили, що з новою зачіскою музиканта важко впізнати.

Повне інтерв'ю з Марним та більше подробиць про його службу пообіцяли показати в сюжеті, який вийде найближчим часом.

Раніше гурт "ДК Енергетик" випустив кліп на пісню "Енергетик", який був знятий у Чорнобильській зоні.

Нагадаємо, гурт Ziferblat нещодавно прибув до Швейцарії напередодні пісенного конкурсу "Євробачення-2025".

Євробачення ЗСУ мобілізація Євробачення 2025 Нацвідбір Євробачення
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17:00 Учасник Нацвідбору на Євробачення-2025 вступив до лав ЗСУ

16:56 Удар по Дніпру — в ОВА повідомили про загиблого

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

16:52 У Генштабі прокоментували чутки про звільнення Сухаревського

16:47 Обстріл Дніпра — виникла пожежа, є постраждалі

16:31 У МЗС Китаю прокоментували участь громадян у війні проти України

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