Соліст ДК Енергетик Яків Марний розпочав військову службу - що відомо

Яків Марний. Фото: Instagram ДК "Енергетик"

Соліст постпанк гурту "ДК Енергетик" Яків Марний мобілізувався до ЗСУ. Раніше він разом із музичним колективом брав участь у Нацвідбору на Євробачення-2025.

Про це повідомляє Армія TV в соцмережі X.

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З'їздили в навчальний центр, щоб для вас записати цю розмову. Каже, що енергетики поки не дають. Зможете вгадати з ким?😉



Підказка: із новою зачіскою впізнати дійсно складно 🙃 pic.twitter.com/TwYGMW3mjN — Армія TV (@army_tv_ua) April 9, 2025

Що відомо про мобілізацію Якова Марного

На опублікованому відривку Яків з'явився в новому образі — без бороди та довгого волосся, які стали його фірмовими рисами на сцені.

Представники Армії TV зауважили, що з новою зачіскою музиканта важко впізнати.

Повне інтерв'ю з Марним та більше подробиць про його службу пообіцяли показати в сюжеті, який вийде найближчим часом.

Раніше гурт "ДК Енергетик" випустив кліп на пісню "Енергетик", який був знятий у Чорнобильській зоні.

Нагадаємо, гурт Ziferblat нещодавно прибув до Швейцарії напередодні пісенного конкурсу "Євробачення-2025".