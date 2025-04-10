Солист ДК Энергетик Яков Марный начал военную службу - что известно

Яков Марный. Фото: Instagram ДК "Энергетик"

Солист постпанк группы "ДК Энергетик" Яков Марный мобилизовался в ВСУ. Ранее он вместе с музыкальным коллективом участвовал в Нацотборе на Евровидение-2025.

Об этом сообщает Армия TV в соцсети X.

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Съездили в учебный центр, чтобы для вас записать этот разговор. Говорит, что энергетики пока не дают. Зможете вгадати з ким?😉



Подсказка: с новой прической узнать действительно сложно 🙃 pic.twitter.com/TwYGMW3mjN - Армия TV (@army_tv_ua) 9 апреля 2025 года

Что известно о мобилизации Якова Марного

На опубликованном отрывке Яков появился в новом образе — без бороды и длинных волос, которые стали его фирменными чертами на сцене.

Представители Армии TV отметили, что с новой прической музыканта трудно узнать.

Полное интервью с Марным и больше подробностей о его службе пообещали показать в сюжете, который выйдет в ближайшее время.

Ранее группа "ДК Энергетик" выпустила клип на песню "Энергетик", который был снят в Чернобыльской зоне.

Напомним, группа Ziferblat недавно прибыла в Швейцарию накануне песенного конкурса "Евровидение-2025".