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Участник Нацотбора на Евровидение-2025 вступил в ряды ВСУ

10 апреля 2025 17:00
Алексей Харченко - Редактор
Солист ДК Энергетик Яков Марный начал военную службу - что известно
Яков Марный. Фото: Instagram ДК "Энергетик"
Алексей Харченко - Редактор

Солист постпанк группы "ДК Энергетик" Яков Марный мобилизовался в ВСУ. Ранее он вместе с музыкальным коллективом участвовал в Нацотборе на Евровидение-2025.

Об этом сообщает Армия TV в соцсети X.

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На опубликованном отрывке Яков появился в новом образе — без бороды и длинных волос, которые стали его фирменными чертами на сцене.

Представители Армии TV отметили, что с новой прической музыканта трудно узнать.

Полное интервью с Марным и больше подробностей о его службе пообещали показать в сюжете, который выйдет в ближайшее время.

Ранее группа "ДК Энергетик" выпустила клип на песню "Энергетик", который был снят в Чернобыльской зоне.

Напомним, группа Ziferblat недавно прибыла в Швейцарию накануне песенного конкурса "Евровидение-2025".

Евровидение ВСУ мобилизация Евровидение 2025 Нацотбор Евровидения
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