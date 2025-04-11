Евровидение — кто из украинцев представлял другие страны на конкурсе

Певица Анастасия Приходько. Фото: скриншот

За годы проведения песенного конкурса "Евровидение" было несколько случаев, когда украинцы представляли другие страны. На сцену выходили под флагами России, Беларуси и не только.

Новости.LIVE рассказывают кто из украинцев, выступал на сцене "Евровидения", представляя другие страны.

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Украинцы, которые на Евровидении представляли другие страны

В 2009 году артистка Анастасия Приходько выступила на Евровидении, но не от Украины, а от России. Хотя и карьеру певица начала в родной стране, популярность она получила именно в РФ. Приходько победила в российском шоу "Фабрика звезд", а после этого подписала контракт с Константином Меладзе. Он помог ей в продвижении на российской сцене.

Певица Анастасия Приходько. Фото: Instagram/Анастасия Приходько

Приходько, хоть и представляла на Евровидении РФ, планировала выступить с украиноязычной песней "Мамо", однако из-за этого разгорелся скандал. В конце концов песню частично перевели на русский язык, украинским остался только припев. Победу Приходько получить не удалось, она заняла аж 11 место на конкурсе.

В 2015 году Украина не участвовала в Евровидении, поскольку РФ начала военные действия на востоке нашего государства. Однако певец из Тернополя Эдуард Романюта настолько хотел принять участие в конкурсе, что решил представлять Молдову. Певец прошел нацотбор и поехал на Евровидение в Вену. Выступление Романюты не увенчалось успехом, он не прошел дальше первого полуфинала конкурса.

Эдуард Романюта. Фото: Apelzin

Еще один украинец, выступавший на Евровидении под флагом другой страны, Никита Алексеев, известный под псевдонимом ALEKSEEV. В Украине певец стал популярным после участия в проекте "Голос країни". В 2018 году он решил поехать на песенный конкурс от Беларуси. Артист прошел нацотбор и отправился в Лиссабон. Однако до финала Алексеев также не дошел.

Никита Алексеев. Фото: Маэстро

Также не от Украины на Евровидение поехал певец TESLENKO. Он хотел представлять Сан-Марино на Евровидении 2025, но на нацотборе певец занял третье место. Несмотря на это во время объявления результатов, TESLENKO выкрикнул "Слава Украине!". Этот момент вызвал восторг среди фанатов.

TESLENKO. Фото: Instagram/TESLENKO

Напомним, ранее мы писали о том, что лидер группы Måneskin Дамиано Давид заявил, что не поддерживает бойкот Израиля относительно участия в "Евровидении-2025".

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