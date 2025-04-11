Евровидение — кто из украинцев представлял другие страны на конкурсе

Кто из украинцев ездил на Евровидение, представляя другие страны
За годы проведения песенного конкурса "Евровидение" было несколько случаев, когда украинцы представляли другие страны. На сцену выходили под флагами России, Беларуси и не только.
Новости.LIVE рассказывают кто из украинцев, выступал на сцене "Евровидения", представляя другие страны.
Украинцы, которые на Евровидении представляли другие страны
В 2009 году артистка Анастасия Приходько выступила на Евровидении, но не от Украины, а от России. Хотя и карьеру певица начала в родной стране, популярность она получила именно в РФ. Приходько победила в российском шоу "Фабрика звезд", а после этого подписала контракт с Константином Меладзе. Он помог ей в продвижении на российской сцене.
Приходько, хоть и представляла на Евровидении РФ, планировала выступить с украиноязычной песней "Мамо", однако из-за этого разгорелся скандал. В конце концов песню частично перевели на русский язык, украинским остался только припев. Победу Приходько получить не удалось, она заняла аж 11 место на конкурсе.
В 2015 году Украина не участвовала в Евровидении, поскольку РФ начала военные действия на востоке нашего государства. Однако певец из Тернополя Эдуард Романюта настолько хотел принять участие в конкурсе, что решил представлять Молдову. Певец прошел нацотбор и поехал на Евровидение в Вену. Выступление Романюты не увенчалось успехом, он не прошел дальше первого полуфинала конкурса.
Еще один украинец, выступавший на Евровидении под флагом другой страны, Никита Алексеев, известный под псевдонимом ALEKSEEV. В Украине певец стал популярным после участия в проекте "Голос країни". В 2018 году он решил поехать на песенный конкурс от Беларуси. Артист прошел нацотбор и отправился в Лиссабон. Однако до финала Алексеев также не дошел.
Также не от Украины на Евровидение поехал певец TESLENKO. Он хотел представлять Сан-Марино на Евровидении 2025, но на нацотборе певец занял третье место. Несмотря на это во время объявления результатов, TESLENKO выкрикнул "Слава Украине!". Этот момент вызвал восторг среди фанатов.
Напомним, ранее мы писали о том, что лидер группы Måneskin Дамиано Давид заявил, что не поддерживает бойкот Израиля относительно участия в "Евровидении-2025".
Также мы сообщали о том, что солист постпанк группы "ДК Энергетик" Яков Марный присоединился к ВСУ. Ранее он участвовал в Нацотборе на "Евровидение-2025".
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