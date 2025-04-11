Євробачення-2025 — Måneskin підтримав Ізраїль

Лідер гурту Maneskin Даміано Давид. Фото: instagram.com/damianodavid/

Лідер гурту італійського Måneskin Даміано Давид потрапив у скандал. Артист вступився за представницю Ізраїлю на Євробаченні-2025 Юваль Рафаель.

Про це він заявив в інтерв'ю для ynetnews.com.

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Майже за місяць до гранд-фіналу "Євробачення-2025" в Базелі тривають суперечки навколо участі Ізраїлю в конкурсі. Багато хто закликає Європейську мовну спілку дискваліфікувати країну через війну між Ізраїлем і ХАМАС, що триває.

Лідер гурту Måneskin Даміано Давид заявив, що не підтримує бойкот єврейської країни. Артист впевнений, що музика повинна існувати навіть у дуже складні часи.

"Якщо артист просто хлопець чи дівчина, які народилися в Ізраїлі та хочуть співати на Євробаченні, я не розумію, чому їм повинні це заважати. В історії людства були набагато темніші часи, і музика завжди процвітала. Я вважаю, що це абсолютно незалежний рух, на який впливає культура, так, але вона має своє паливо", — сказав Даміано.

Нагадаємо, гурт Måneskin отримав кришталевий мікрофон на "Євробаченні-2021". Артисти виступили з піснею "Zitti e Buoni".

Раніше гурт Ziferblat прибув до Швейцарії напередодні пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Також ми інформували, що на Євробаченні 2025 Францію буде представляти 28-річна співачка Louane.