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Переможець "Євробачення" вступився за представницю Ізраїля

11 квітня 2025 14:15
Олексій Харченко - Редактор
Євробачення-2025 — Måneskin підтримав Ізраїль
Лідер гурту Maneskin Даміано Давид. Фото: instagram.com/damianodavid/
Олексій Харченко - Редактор

Лідер гурту італійського Måneskin Даміано Давид потрапив у скандал. Артист вступився за представницю Ізраїлю на Євробаченні-2025 Юваль Рафаель.

Про це він заявив в інтерв'ю для ynetnews.com.

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Майже за місяць до гранд-фіналу "Євробачення-2025" в Базелі тривають суперечки навколо участі Ізраїлю в конкурсі. Багато хто закликає Європейську мовну спілку дискваліфікувати країну через війну між Ізраїлем і ХАМАС, що триває.

Лідер гурту Måneskin Даміано Давид заявив, що не підтримує бойкот єврейської країни. Артист впевнений, що музика повинна існувати навіть у дуже складні часи.

"Якщо артист просто хлопець чи дівчина, які народилися в Ізраїлі та хочуть співати на Євробаченні, я не розумію, чому їм повинні це заважати. В історії людства були набагато темніші часи, і музика завжди процвітала. Я вважаю, що це абсолютно незалежний рух, на який впливає культура, так, але вона має своє паливо", — сказав Даміано.

Нагадаємо, гурт Måneskin отримав кришталевий мікрофон на "Євробаченні-2021". Артисти виступили з піснею "Zitti e Buoni".

Раніше гурт Ziferblat прибув до Швейцарії напередодні пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Також ми інформували, що на Євробаченні 2025 Францію буде представляти 28-річна співачка Louane. 

Євробачення Ізраїль Maneskin закордонні зірки конкурс Євробачення 2025
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14:03 ЄС з початку 2025 року уже перевищив торішню допомогу Україні

14:02 Гроші на всі потреби — які виплати доступні українцям у Польщі

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

13:49 У Британії визнали, що війна в Україні досягла критичної фази

13:40 У Садового анонсували облаштування майданчиків для паркування

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