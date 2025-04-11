Евровидение-2025 - Монескин поддержал Израиль

Лидер группы Maneskin Дамиано Давид. Фото: instagram.com/damianodavid/

Лидер группы итальянского Måneskin Дамиано Давид попал в скандал. Артист вступился за представительницу Израиля на Евровидении-2025 Юваль Рафаэль.

Об этом он заявил в интервью для ynetnews.com.

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Почти за месяц до гранд-финала "Евровидения-2025" в Базеле продолжаются споры вокруг участия Израиля в конкурсе. Многие призывают Европейский вещательный союз дисквалифицировать страну из-за продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС.

Лидер группы Måneskin Дамиано Давид заявил, что не поддерживает бойкот еврейской страны. Артист уверен, что музыка должна существовать даже в очень сложные времена.

"Если артист просто парень или девушка, которые родились в Израиле и хотят петь на Евровидении, я не понимаю, почему им должны это мешать. В истории человечества были гораздо более темные времена, и музыка всегда процветала. Я считаю, что это абсолютно независимое движение, на которое влияет культура, да, но она имеет свое топливо", — сказал Дамиано.

Напомним, группа Måneskin получила хрустальный микрофон на "Евровидении-2021". Артисты выступили с песней "Zitti e Buoni".

Ранее группа Ziferblat прибыла в Швейцарию накануне песенного конкурса "Евровидение-2025". Также мы информировали, что на Евровидении 2025 Францию будет представлять 28-летняя певица Louane.