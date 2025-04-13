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Від Швеції на Євробачення поїде гурт KAJ — що про нього відомо

13 квітня 2025 10:44
Олексій Харченко - Редактор
Гурт KAJ представлятиме Швецію на Євробаченні
Гурт KAJ. Фото: humorgruppenkaj
Олексій Харченко - Редактор

На цьогорічний пісенний конкурс Євробачення від Швеції поїде гурт KAJ. На думку букмекерів, тріо має всі шанси на перемогу у 2025 році.

У матеріалі Новини.LIVE розповіли, що відомо про гурт.

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Шведський гурт KAJ

У Швеції обирають представника на Євробачення через фестиваль Melodifestivalen. Фінал відбору відбувся 8 березня, на якому змагалися 12 кандидатів.

В результаті перемогу здобуло тріо під назвою KAJ, отримавши найбільшу кількість голосів. Назва гурту складається з перших букв трьох мен його учасників: Кевіна Хольмстрема, Акселя Омана та Якоба Норргорда.

Гурт KAJ від Швеції на Євробаченні-2025 - що про них відомо
Гурт KAJ. Фото: eurovoix

Відомо, що KAJ створили у 2009 році в фінському регіоні Остроботнія. Таким чином гурт фінського походження стане першим, який представить на Євробаченні Швецію. Водночас це перша з 1998 року пісня саме шведською мовою, оскільки виконавці завжди виступали англійською.

Нагадаємо, лідер українського Нацвідбору Євробачення-2025 гурт Ziferblat переспівав пісню переможця конкурсу у 2017 році португальського співака Сальвадора Собрала.

Також ми писали, що відомо про представника Естонії на цьогорічному Євробаченні Tommy Cash.

Швеція Європа співак конкурс Євробачення 2025
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