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От Швеции на Евровидение поедет группа KAJ — что о ней известно

13 апреля 2025 10:44
Алексей Харченко - Редактор
Группа KAJ будет представлять Швецию на Евровидении
Группа KAJ. Фото: humorgruppenkaj
Алексей Харченко - Редактор

На нынешний песенный конкурс Евровидение от Швеции поедет группа KAJ. По мнению букмекеров, трио имеет все шансы на победу в 2025 году.

В материале Новини.LIVE рассказали, что известно о группе.

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Шведская группа KAJ

В Швеции выбирают представителя на Евровидение через фестиваль Melodifestivalen. Финал отбора состоялся 8 марта, на котором соревновались 12 кандидатов.

В результате победу одержало трио под названием KAJ, получив наибольшее количество голосов. Название группы состоит из первых букв трех имен его участников: Кевина Хольмстрема, Акселя Омана и Якоба Норргорда.

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Группа KAJ. Фото: eurovoix

Известно, что KAJ создали в 2009 году в финском регионе Остроботния. Таким образом группа финского происхождения станет первой, которая представит на Евровидении Швецию. В то же время это первая с 1998 года песня именно на шведском языке, поскольку исполнители всегда выступали на английском.

Напомним, лидер украинского Нацотбора Евровидения-2025 группа Ziferblat перепела песню победителя конкурса в 2017 году португальского певца Сальвадора Собрала.

Также мы писали, что известно о представителе Эстонии на нынешнем Евровидении Tommy Cash.

Швеция Европа певец конкурс Евровидение 2025
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