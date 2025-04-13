Группа KAJ будет представлять Швецию на Евровидении

От Швеции на Евровидение поедет группа KAJ — что о ней известно
На нынешний песенный конкурс Евровидение от Швеции поедет группа KAJ. По мнению букмекеров, трио имеет все шансы на победу в 2025 году.
В материале Новини.LIVE рассказали, что известно о группе.
Шведская группа KAJ
В Швеции выбирают представителя на Евровидение через фестиваль Melodifestivalen. Финал отбора состоялся 8 марта, на котором соревновались 12 кандидатов.
В результате победу одержало трио под названием KAJ, получив наибольшее количество голосов. Название группы состоит из первых букв трех имен его участников: Кевина Хольмстрема, Акселя Омана и Якоба Норргорда.
Известно, что KAJ создали в 2009 году в финском регионе Остроботния. Таким образом группа финского происхождения станет первой, которая представит на Евровидении Швецию. В то же время это первая с 1998 года песня именно на шведском языке, поскольку исполнители всегда выступали на английском.
Напомним, лидер украинского Нацотбора Евровидения-2025 группа Ziferblat перепела песню победителя конкурса в 2017 году португальского певца Сальвадора Собрала.
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