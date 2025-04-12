Гурт Ziferblat зробив кавер на пісню переможця Євробачення-2017

Члени гурту Ziferblat. Фото: Ziferblat

Український гурт Ziferblat, який переміг у цьогорічному Національному відбору на Євробачення, переспівав пісню переможця конкурсу у 2017 році. Йдеться про хіт португальського співака Сальвадора Собрала.

Про це повідомив член гурту Даніїл Лещинський у коментарі Суспільному.

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Так, йдеться про пісню Сальвадора Собрала "Amar Pelos Dois", з якою він приніс перемогу Португалії на Євробаченні-2017. Тоді конкурс відбувся у Києві.

Завдяки каверу гурту Ziferblat вона отримала нове музичне бачення. Трек виконав лідер Даніїл Лещинський, паралельно граючи на фортепіано.

"Ця композиція дуже резонує з нашим гуртом. Вона зі складною гармонією, і нам завжди цікаво робити таку музику", — сказав співак.

Він зауважив, що свого часу вона дуже сподобалася українцям, тому Даніїл роками виношував ідею її інтерпретації.

"Загалом перемога Сальвадора не є пересічною для конкурсу. Я думаю, що на майбутні роки він залишиться одним з нетипових переможців", — додав Лещинський.

Нагадаємо, Ziferblat спільно з благодійним фондом Сергія Притули оголосили збір на 4 мільйони гривень, які спрямують на роботизовані системи для розмінування.

Також лідер Ziferblat відповів, як змінилася творчість гурту за період повномасштабної війни.