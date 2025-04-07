Ziferblat та фонд Притули збирають на роботизовані системи для гуманітарного розмінування

Ziferblat та фонд Притули оголосили збір на 4 млн грн — деталі
Гурт Ziferblat спільно з гуманітарним фондом Сергія Притули оголошує збір у 4 мільйони гривень. Кошти витратять на роботизовані системи для гуманітарного розмінування.
Про це повідомила пресслужба гурту.
Збір на роботизовані системи для гуманітарного розмінування
До Міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги протимінної діяльності, 4 квітня, цьогорічні представники України на Євробаченні розпочинають збір коштів на чотири інноваційні комплекси наземного розмінування "ЗМІЙ".
Це високотехнологічна українська розробка, яка дозволяє ефективно та безпечно очищувати території, забруднені вибухонебезпечними предметами через бойові дії.
Цей проєкт звучить гучно — так само, як композиція Bird of Pray, з якою Ziferblat вийдуть на європейську сцену у травні. Це не просто музика, це сигнал надії на зміни, відродження та віри в майбутнє.
"Сьогодні Україна — найзамінованіша країна у світі. Зі 174 тисяч квадратних кілометрів, що зазнали впливу бойових дій, 35,5 тисяч уже очистили — та понад 138,5 тисяч все ще потенційно потребують розмінування. Це величезний виклик. І ми, маючи голос, що лунатиме на всю Європу, хочемо його використати, аби прискорити й посилити процес очищення нашої землі", — коментують у гурті.
Чому саме комплекс "ЗМІЙ"?
- Ціна однієї машини — 1 млн грн, що в 40–80 разів дешевше за наявні альтернативи.
- Обслуговують її лише два оператори (проти пʼятьох у звичайних системах).
- Час розгортання — дві хвилини.
- Прохідність — надзвичайна: пісок, болото, щебінь, ями, траншеї — не проблема.
- Українське виробництво, сертифіковане за стандартами НАТО.
- І найголовніше — "ЗМІЙ" працює з мінімальним шаром ґрунту, зберігаючи родючість чорноземів — те, що не здатні гарантувати інші.
Долучайтеся до збору у Конверт за лінком чи к'юар-кодом. Бо це більше, ніж про техніку. Це — про повернення безпеки та життя на українську землю.
Підтримати ініціативу можна за посиланнями:
Нагадаємо, гурт Ziferblat нещодавно прибув до Швейцарії напередодні пісенного конкурсу "Євробачення-2025".
Раніше учасники гурту пояснили, навіщо Україні брати участь у конкурсі в період великої війни.
Читайте Новини.LIVE!