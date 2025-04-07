Ziferblat та фонд Притули збирають на роботизовані системи для гуманітарного розмінування

Гурт Ziferblat. Фото: пресслужба гурту

Гурт Ziferblat спільно з гуманітарним фондом Сергія Притули оголошує збір у 4 мільйони гривень. Кошти витратять на роботизовані системи для гуманітарного розмінування.

Про це повідомила пресслужба гурту.

Реклама

Читайте також:

Збір на роботизовані системи для гуманітарного розмінування

До Міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги протимінної діяльності, 4 квітня, цьогорічні представники України на Євробаченні розпочинають збір коштів на чотири інноваційні комплекси наземного розмінування "ЗМІЙ".

Збір гурту та фонду Притули. Фото: пресслужба гурту

Це високотехнологічна українська розробка, яка дозволяє ефективно та безпечно очищувати території, забруднені вибухонебезпечними предметами через бойові дії.

Цей проєкт звучить гучно — так само, як композиція Bird of Pray, з якою Ziferblat вийдуть на європейську сцену у травні. Це не просто музика, це сигнал надії на зміни, відродження та віри в майбутнє.

"Сьогодні Україна — найзамінованіша країна у світі. Зі 174 тисяч квадратних кілометрів, що зазнали впливу бойових дій, 35,5 тисяч уже очистили — та понад 138,5 тисяч все ще потенційно потребують розмінування. Це величезний виклик. І ми, маючи голос, що лунатиме на всю Європу, хочемо його використати, аби прискорити й посилити процес очищення нашої землі", — коментують у гурті.

Чому саме комплекс "ЗМІЙ"?

Ціна однієї машини — 1 млн грн, що в 40–80 разів дешевше за наявні альтернативи.

Обслуговують її лише два оператори (проти пʼятьох у звичайних системах).

Час розгортання — дві хвилини.

Прохідність — надзвичайна: пісок, болото, щебінь, ями, траншеї — не проблема.

Українське виробництво, сертифіковане за стандартами НАТО.

І найголовніше — "ЗМІЙ" працює з мінімальним шаром ґрунту, зберігаючи родючість чорноземів — те, що не здатні гарантувати інші.

Долучайтеся до збору у Конверт за лінком чи к'юар-кодом. Бо це більше, ніж про техніку. Це — про повернення безпеки та життя на українську землю.

К'юар-код на збір. Фото: пресслужба гурту

Підтримати ініціативу можна за посиланнями:

Нагадаємо, гурт Ziferblat нещодавно прибув до Швейцарії напередодні пісенного конкурсу "Євробачення-2025".

Раніше учасники гурту пояснили, навіщо Україні брати участь у конкурсі в період великої війни.