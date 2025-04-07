Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Евровидение arrow Ziferblat и фонд Притулы объявили сбор на 4 млн грн — детали arrow

Ziferblat и фонд Притулы объявили сбор на 4 млн грн — детали

7 апреля 2025 17:41
Аркадий Пастула - Редактор
Ziferblat и фонд Притулы собирают на роботизированные системы для гуманитарного разминирования
Группа Ziferblat. Фото: пресс-служба группы
Аркадий Пастула - Редактор

Группа Ziferblat совместно с гуманитарным фондом Сергея Притулы объявляет сбор в 4 миллиона гривен. Средства потратят на роботизированные системы для гуманитарного разминирования.

Об этом сообщила пресс-служба группы.

Реклама
Читайте также:

Сбор на роботизированные системы для гуманитарного разминирования

К Международному дню просвещения по вопросам минной опасности и помощи противоминной деятельности, 4 апреля, нынешние представители Украины на Евровидении начинают сбор средств на четыре инновационных комплекса наземного разминирования "ЗМІЙ".

Збір на розмінування України
Сбор группы и фонда Притулы. Фото: пресс-служба группы

Это высокотехнологичная украинская разработка, которая позволяет эффективно и безопасно очищать территории, загрязненные взрывоопасными предметами из-за боевых действий.

Этот проект звучит громко — так же, как композиция Bird of Pray, с которой Ziferblat выйдут на европейскую сцену в мае. Это не просто музыка — это сигнал надежды на перемены, возрождение и веры в будущее.

"Сегодня Украина — самая заминированная страна в мире. Из 174 тысяч квадратных километров, подвергшихся воздействию боевых действий, 35,5 тысячи уже очистили — и более 138,5 тысячи все еще потенциально нуждаются в разминировании. Это огромный вызов. И мы, имея голос, который будет звучать на всю Европу, хотим его использовать, чтобы ускорить и усилить процесс очистки нашей земли", — комментируют в группе.

Почему именно комплекс "ЗМІЙ"?

  • Цена одной машины — 1 млн грн, что в 40-80 раз дешевле существующих альтернатив.
  • Обслуживают ее всего два оператора (против пяти в обычных системах).
  • Время развертывания — две минуты.
  • Проходимость — чрезвычайная: песок, болото, щебень, ямы, траншеи — не проблема.
  • Украинское производство, сертифицированное по стандартам НАТО.
  • И самое главное — "ЗМІЙ" работает с минимальным слоем почвы, сохраняя плодородие черноземов — то, что не способны гарантировать другие.

Присоединяйтесь к сбору в Конверт по ссылке или QR-коду. Потому что это больше, чем о технике. Это — о возвращении безопасности и жизни на украинскую землю.

Ziferblat збирає на розмінування
QR-код на сбор. Фото: пресс-служба группы

Поддержать инициативу можно по ссылкам:

Напомним, группа Ziferblat недавно прибыла в Швейцарию накануне песенного конкурса "Евровидение-2025".

Ранее участники группы объяснили, зачем Украине участвовать в конкурсе в период большой войны.

Евровидение Сергей Притула деньги Украина разминирование Евровидение 2025
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:06 Американские фондовые биржи резко обвалились после открытия

18:01 Определили победителей массового забега SEASIDE MARATHON в Одессе

17:59 Дуэт Vaeb — что известно об участниках от Исландии на Евровидении

17:52 Трамп раскритиковал удары РФ по Украине — эфир Вечір.LIVE

17:41 Ziferblat и фонд Притулы объявили сбор на 4 млн грн — детали

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

17:26 Удар РФ по Кривому Рогу — появились кадры в момент прилета

17:26 Одесский археологический музей теперь в 3D — где можно увидеть

17:21 Снег снова накроет часть Украины — погода от Укргидрометцентра

17:12 Пасхальные цены на яйца — какие супермаркеты подняли стоимость

17:10 Ермак объяснил, как падение цен на нефть влияет на ВС РФ

18:06 Американские фондовые биржи резко обвалились после открытия

18:01 Определили победителей массового забега SEASIDE MARATHON в Одессе

17:59 Дуэт Vaeb — что известно об участниках от Исландии на Евровидении

17:52 Трамп раскритиковал удары РФ по Украине — эфир Вечір.LIVE

17:41 Ziferblat и фонд Притулы объявили сбор на 4 млн грн — детали

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

17:26 Удар РФ по Кривому Рогу — появились кадры в момент прилета

17:26 Одесский археологический музей теперь в 3D — где можно увидеть

17:21 Снег снова накроет часть Украины — погода от Укргидрометцентра

17:12 Пасхальные цены на яйца — какие супермаркеты подняли стоимость

17:10 Ермак объяснил, как падение цен на нефть влияет на ВС РФ

06:26 Пробелы в FATCA: почему налоговые органы действуют неправомерно

4 апреля

22:33 Гарантии безопасности для Украины — что думают об этом одесситы

18:33 Полномочия Труханова заканчиваются — ждать ли выборов в Одессе

07:01 НАТО исполняется 76 лет — когда и зачем создали Альянс

06:34 Сигареты от 120 грн — одесситы о повышении цен на табак

3 апреля

22:33 Санкции США против РФ, и почему Трамп часто упоминает Одессу

2 апреля

22:33 Цены одесского Привоза в апреле — что предлагают и чем удивляют

1 апреля

22:33 Юмор в Одессе во время войны — как изменились традиции и память

06:33 Как изменила война юмористические традиции Одессы — Борис Барский

29 марта

06:33 Украинские фрукты — насколько цены будут доступны в этом году

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

5 апреля 2025

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

25 марта 2025

Ненужный номинал — какие купюры евро лучше не хранить

3 апреля 2025

Польша и Германия — почему украинцев могут депортировать в апреле

4 апреля 2025

Новый тариф от Киевстара — что стоит всего 50 грн в месяц

31 марта 2025

Валюта в квартире — где категорически нельзя держать доллары

5 апреля 2025

Какой мессенджер самый безопасный — Буданов ответил

28 марта 2025

Льготы для УБД — на какие ежегодные выплаты они имеют право

4 апреля 2025

Обреченные купюры — какие доллары и евро запрещено обменивать

25 марта 2025

В Украине улучшится мобильная связь — Рада поддержала закон