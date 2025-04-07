Ziferblat и фонд Притулы собирают на роботизированные системы для гуманитарного разминирования

Группа Ziferblat. Фото: пресс-служба группы

Группа Ziferblat совместно с гуманитарным фондом Сергея Притулы объявляет сбор в 4 миллиона гривен. Средства потратят на роботизированные системы для гуманитарного разминирования.

Об этом сообщила пресс-служба группы.

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Сбор на роботизированные системы для гуманитарного разминирования

К Международному дню просвещения по вопросам минной опасности и помощи противоминной деятельности, 4 апреля, нынешние представители Украины на Евровидении начинают сбор средств на четыре инновационных комплекса наземного разминирования "ЗМІЙ".

Сбор группы и фонда Притулы. Фото: пресс-служба группы

Это высокотехнологичная украинская разработка, которая позволяет эффективно и безопасно очищать территории, загрязненные взрывоопасными предметами из-за боевых действий.

Этот проект звучит громко — так же, как композиция Bird of Pray, с которой Ziferblat выйдут на европейскую сцену в мае. Это не просто музыка — это сигнал надежды на перемены, возрождение и веры в будущее.

"Сегодня Украина — самая заминированная страна в мире. Из 174 тысяч квадратных километров, подвергшихся воздействию боевых действий, 35,5 тысячи уже очистили — и более 138,5 тысячи все еще потенциально нуждаются в разминировании. Это огромный вызов. И мы, имея голос, который будет звучать на всю Европу, хотим его использовать, чтобы ускорить и усилить процесс очистки нашей земли", — комментируют в группе.

Почему именно комплекс "ЗМІЙ"?

Цена одной машины — 1 млн грн, что в 40-80 раз дешевле существующих альтернатив.

Обслуживают ее всего два оператора (против пяти в обычных системах).

Время развертывания — две минуты.

Проходимость — чрезвычайная: песок, болото, щебень, ямы, траншеи — не проблема.

Украинское производство, сертифицированное по стандартам НАТО.

И самое главное — "ЗМІЙ" работает с минимальным слоем почвы, сохраняя плодородие черноземов — то, что не способны гарантировать другие.

Присоединяйтесь к сбору в Конверт по ссылке или QR-коду. Потому что это больше, чем о технике. Это — о возвращении безопасности и жизни на украинскую землю.

QR-код на сбор. Фото: пресс-служба группы

Поддержать инициативу можно по ссылкам:

Напомним, группа Ziferblat недавно прибыла в Швейцарию накануне песенного конкурса "Евровидение-2025".

Ранее участники группы объяснили, зачем Украине участвовать в конкурсе в период большой войны.