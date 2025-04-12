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Группа Ziferblat перепела песню победителя Евровидения-2017

12 апреля 2025 14:23
Алексей Харченко - Редактор
Группа Ziferblat сделала кавер на песню победителя Евровидения-2017
Члены группы Ziferblat. Фото: Ziferblat
Алексей Харченко - Редактор

Украинская группа Ziferblat, которая победила в нынешнем Национальном отборе на Евровидение, перепела песню победителя конкурса в 2017 году. Речь идет о хите португальского певца Сальвадора Собрала.

Об этом сообщил член группы Даниил Лещинский в комментарии Суспільному.

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Ziferblat сделал кавер на песню

Так, речь идет о песне Сальвадора Собрала "Amar Pelos Dois", с которой он принес победу Португалии на Евровидении-2017. Тогда конкурс состоялся в Киеве.

Благодаря каверу группы Ziferblat она получила новое музыкальное видение. Трек исполнил лидер Даниил Лещинский, параллельно играя на фортепиано.

"Эта композиция очень резонирует с нашей группой. Она со сложной гармонией, и нам всегда интересно делать такую музыку", — сказал певец.

Он отметил, что в свое время она очень понравилась украинцам, поэтому Даниил годами вынашивал идею ее интерпретации.

"В целом победа Сальвадора не является рядовой для конкурса. Я думаю, что на будущие годы он останется одним из нетипичных победителей", — добавил Лещинский.

Напомним, Ziferblat совместно с благотворительным фондом Сергея Притулы объявили сбор на 4 миллиона гривен, которые направят на роботизированные системы для разминирования.

Также лидер Ziferblat ответил, как изменилось творчество группы за период полномасштабной войны.

певец песня Евровидение 2025 Нацотбор Евровидения Ziferblat
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