Группа Ziferblat сделала кавер на песню победителя Евровидения-2017

Группа Ziferblat перепела песню победителя Евровидения-2017
Украинская группа Ziferblat, которая победила в нынешнем Национальном отборе на Евровидение, перепела песню победителя конкурса в 2017 году. Речь идет о хите португальского певца Сальвадора Собрала.
Об этом сообщил член группы Даниил Лещинский в комментарии Суспільному.
Ziferblat сделал кавер на песню
Так, речь идет о песне Сальвадора Собрала "Amar Pelos Dois", с которой он принес победу Португалии на Евровидении-2017. Тогда конкурс состоялся в Киеве.
Благодаря каверу группы Ziferblat она получила новое музыкальное видение. Трек исполнил лидер Даниил Лещинский, параллельно играя на фортепиано.
"Эта композиция очень резонирует с нашей группой. Она со сложной гармонией, и нам всегда интересно делать такую музыку", — сказал певец.
Он отметил, что в свое время она очень понравилась украинцам, поэтому Даниил годами вынашивал идею ее интерпретации.
"В целом победа Сальвадора не является рядовой для конкурса. Я думаю, что на будущие годы он останется одним из нетипичных победителей", — добавил Лещинский.
Напомним, Ziferblat совместно с благотворительным фондом Сергея Притулы объявили сбор на 4 миллиона гривен, которые направят на роботизированные системы для разминирования.
Также лидер Ziferblat ответил, как изменилось творчество группы за период полномасштабной войны.
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