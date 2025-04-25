Евровидение 2025 — кому прогнозируют победу на конкурсе

Евровидение 2025 года. Фото: Eurovision

Букмекеры продолжают принимать ставки на участников Евровидения 2025, и времени до конкурса остается все меньше. Изменения в прогнозах не являются значительными, но Украина все же немного опустилась в рейтинге.

Новини.LIVE рассказывают, на каком месте Украина в прогнозах от букмекеров относительно "Евровидения-2025".

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Прогнозы букмекеров на Евровидение 2025

На первой строчке таблицы, включающей 38 стран, стабильно удерживает лидерство Швеция с 38% и песней о сауне от комедийной группы Kaj, которой многие прогнозируют победу.

Первая пятерка остаются без существенных изменений, хотя проценты по ставкам колеблются, и некоторые страны меняют места. На втором месте стабильно держится Австрия (15%), а Франция занимает третью позицию (9%). Израиль и Нидерланды поменялись местами, но их шансы на победу оцениваются одинаково — по 5%.

Украина длительное время удерживала десятую позицию в таблице, но уже несколько дней занимает 11-е место, уступив место в топ-10 Албании.

Аутсайдеры и другие участники прогноза

С 11-й позиции в списке расположены страны, вероятность победы которых оценивают лишь на уровне 1%. Однако количество аутсайдеров с еще меньшей вероятностью выросло: если раньше их было девять, то теперь их стало двенадцать. Это Азербайджан, Словения, Дания, Сербия, Люксембург, Армения, Португалия, Латвия, Грузия, Исландия, Черногория и Хорватия.

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2025 формируются на основе общей репутации стран, предыдущих результатов и интереса к участникам.

Напомним, что Эстонию на конкурсе "Евровидение-2025" будет представлять исполнитель Tommy Cash с песней Espresso Macchiato.

В то же время Исландию на песенном конкурсе представит дуэт Vaeb — певцы будут открывать первый полуфинал "Евровидения 2025".