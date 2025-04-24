Євробачення-2025 — Джамала прокоментувала шанси Ziferblat на перемогу

Українська співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Українська співачка Джамала, яка у 2016 році здобула перемогу на конкурсі "Євробачення", прокоментувала шанси України на перемогу. Співачці подобається творчість гурту.

Про це артистка розповіла в коментарі редакції Новини.LIVE.

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Артистка зізналась, що цьогоріч також братиме участь в пісенному конкурсі, проте не розкрила, у якій саме ролі.

Джамала зізналась, чи подобається їй пісня цьогорічних представників України на "Євробаченні-2025" гурту Ziferblat "Bird of prey".

"Класна пісня, мені дуже подобаються хлопці — вони достатньо музичні і класно виконують свою пісню. Артисти європейські і мені подобається. Я буду за них вболівати. Дай Бог їм сили, щоб все це винести на сцені", — поділилася зірка.

Нагадаємо, 99-й пісенний конкурс "Євробачення 2025" відбудеться у швейцарському місті Базель. Півфінали пройдуть 13 та 15 травня, а гранд-фінал запланований на 17 травня 2025 року.

Раніше ми писали, що Естонію на конкурсі "Євробачення-2025" буде представляти виконавець Tommy Cash із піснею Espresso Macchiato. А також букмекери вже зробили перші прогнози щодо того, хто може перемогти на Євробаченні 2025.