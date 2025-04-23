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Tommy Cash відповів, чи дійсно планує відвідати Росію

23 квітня 2025 19:25
Олексій Харченко - Редактор
Скандал із учасником Євробачення — Tommy Cash висловився про поїздку до Москви
Естонський співак Tommy Cash. Фото: Instagram/tommycashworld
Олексій Харченко - Редактор

Представник Естонії на Євробаченні-2025 Tommy Cash (справжнє ім'я — Томас Таммеметс) втрапив у скандал через пісню "United By Music", записану з торішнім учасником конкурсу від Нідерландів Йостом Кляйном, якого було дискваліфіковано з тогорічного конкурсу. Артист заспівав про те, що хоче полетіти до Росії.

А нещодавньому інтерв'ю співак прокоментував текст композиції, передають ЄВРОФАНИ.

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Рядками його пісні зацікавилися журналісти російського видання в Естонії. Вони напряму запитали у співака, коли він планує свій візит до Києва та Москви.

"Зараз не можна туди літати, тож на даний момент я не зможу це зробити", — відповів Tommy Cash.

Текст та переклад пісні Йоста Кляйна та Tommy Cash "United By Music"

I want to fly to Kyiv and go to Moscow, I wanna vote Kamala and also vote Trump (Я хочу полетіти до Києва і поїхати до Москви, я хочу проголосувати за Камалу і також проголосувати за Трампа).

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, хто представлятиме на Євробаченні АвстраліюЧорногорію та Італію.А також букмекери вже зробили перші прогнози щодо того, хто може перемогти на Євробаченні 2025

Євробачення скандал війна в Україні Росія Євробачення 2025
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20:05 Козицький хоче перейменувати вулицю Винниченка — хто проти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:02 Київ не визнає окупацію Криму — Трамп розкритикував Зеленського

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