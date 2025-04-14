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Від Італії на Євробачення поїде Лучіо Корсі — що про нього відомо

14 квітня 2025 23:54
Олексій Харченко - Редактор
Лучіо Корсі — що про кандидата на Євробачення 2025 з Італії
Лучіо Корсі. Фото: flickr.com
Олексій Харченко - Редактор

Італію на Євробаченні 2025, що відбудеться в Базелі, представить Лучіо Корсі (Lucio Corsi). Він виступить 13 травня у першому півфіналі конкурсу. Це право співак отримав після того, як переможець фестивалю Санремо, Olly, відмовився від участі через щільний гастрольний графік. Корсі, який зайняв друге місце з піснею Volevo essere un duro, офіційно затверджений як представник Італії.

У матеріалі Новини.LIVE розповіли, що відомо про співака.

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Італійський співак Лучіо Корсі

Лучіо Корсі — 31-річний співак і автор пісень із Тоскани, який вирізняється своєю оригінальною музичною манерою, що поєднує глем-рок із сюрреалістичними текстами. Його кар’єра розпочалася ще з юності. Після закінчення школи він переїхав до Мілана, де випустив свої перші мініальбоми Vetulonia Dakar та Altalena Boy.

Від Італії на Євробачення поїде Лучіо Корсі — що про нього відомо - фото 1
Лучіо Корсі. Фото: flickr.com

У 2017 році Корсі представив концептуальний альбом Bestiario musicale, присвячений тваринам його рідного краю. У 2023 році вийшов ще один альбом музиканта — La gente che sogna. Його пісня Tu Sei Il Mattino стала саундтреком до серіалу Життя Карло (Vita da Carlo) на платформі Paramount+.

Від Італії на Євробачення поїде Лучіо Корсі — що про нього відомо - фото 2
Італійський співак Лучіо Корсі. Фото: flickr.com

Про що пісня Лучіо Корсі — Volevo essere un duro

Композиція Volevo essere un duro розкриває історію людини, яка прагне мати сильний вигляд, але насправді відчуває сумніви та невпевненість. Вона передає внутрішню боротьбу між зовнішнім образом і справжніми емоціями. Сам Лучіо Корсі зазначає, що ця пісня для нього дуже особиста і відображає його життєвий досвід.

Нагадаємо, що Естонію на конкурсі "Євробачення-2025" буде представляти виконавець Tommy Cash із піснею Espresso Macchiato.

Водночас Ісландію на пісенному конкурсі представить дует Vaeb — співаки відкриватимуть перший півфінал "Євробачення 2025".

Євробачення Італія співак пісня Євробачення 2025
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