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От Италии на Евровидение поедет Лучио Корси — что о нем известно

14 апреля 2025 23:54
Алексей Харченко - Редактор
Лучио Корси - что о кандидате на Евровидение 2025 из Италии
Лучио Корси. Фото: flickr.com
Алексей Харченко - Редактор

Италию на Евровидении 2025, которое состоится в Базеле, представит Лучио Корси (Lucio Corsi). Он выступит 13 мая в первом полуфинале конкурса. Это право певец получил после того, как победитель фестиваля Санремо, Olly, отказался от участия из-за плотного гастрольного графика. Корси, занявший второе место с песней Volevo essere un duro, официально утвержден как представитель Италии.

В материале Новини.LIVE рассказали, что известно о певце.

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Итальянский певец Лучио Корси

Лучио Корси — 31-летний певец и автор песен из Тосканы, который отличается своей оригинальной музыкальной манерой, сочетающей глэм-рок с сюрреалистическими текстами. Его карьера началась еще с юности. После окончания школы он переехал в Милан, где выпустил свои первые мини-альбомы Vetulonia Dakar и Altalena Boy.

Від Італії на Євробачення поїде Лучіо Корсі — що про нього відомо - фото 1
Лучио Корси. Фото: flickr.com

В 2017 году Корси представил концептуальный альбом Bestiario musicale, посвященный животным его родного края. В 2023 году вышел еще один альбом музыканта — La gente che sogna. Его песня Tu Sei Il Mattino стала саундтреком к сериалу Жизнь Карло (Vita da Carlo) на платформе Paramount+.

Від Італії на Євробачення поїде Лучіо Корсі — що про нього відомо - фото 2
Итальянский певец Лучио Корси. Фото: flickr.com

О чем песня Лучио Корси — Volevo essere un duro

Композиция Volevo essere un duro раскрывает историю человека, который стремится выглядеть сильным, но на самом деле испытывает сомнения и неуверенность. Она передает внутреннюю борьбу между внешним образом и настоящими эмоциями. Сам Лучио Корси отмечает, что эта песня для него очень личная и отражает его жизненный опыт.

Напомним, что Эстонию на конкурсе "Евровидение-2025" будет представлять исполнитель Tommy Cash с песней Espresso Macchiato.

В то же время Исландию на песенном конкурсе представит дуэт Vaeb — певцы будут открывать первый полуфинал "Евровидения 2025".

Евровидение Италия певец песня Евровидение 2025
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