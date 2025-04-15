Ніна Жижич представить Чорногорію на Євробаченні 2025 з піснею Dobrodošli

Співачка Ніна Жижич. Фото: ninazizicofficial

Пісенний конкурс Євробачення 2025 стане цього разу особливим для Чорногорії, адже на сцену вдруге вийде Ніна Жижич, одна з найвідоміших співачок країни, яка брала велику перерву у кар'єрі та творчості. Цього разу артистка виступить сольно з композицією Dobrodošli, представляючи свою країну у другому півфіналі, в першій половині шоу.

Новини.LIVE розповість, що відомо про Ніну Жижич та про що її пісня, яку вона представить незабаром на пісенному конкурсі Євробачення.

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Хто така Ніна Жижич

Ніна Жижич — артистка з понад 20-річним стажем у шоу-бізнесі. Вона дебютувала ще у десятирічному віці на телебаченні, демонструючи не лише вокальні здібності, а й літературний і хореографічний талант.

Співачка Ніна Жижич. Фото: ninazizicofficial

Її перший сингл Odlazi вийшов у 2003 році, а вже наступного року вона стала частиною дівочого гурту Negre, з яким виступила на популярному фестивалі Suncane Skale і здобула третє місце. Після розпаду гурту Ніна зосередилася на сольній кар’єрі, здобувши популярність у країнах колишньої Югославії.

Ніна Жижич спробує підкорити серця глядачів Євробачення вдруге

На сцені Євробачення вона вже з’являлася — у 2013 році як бек-вокалістка та гостьова учасниця гурту Who See з композицією Igranka. Попри те, що шоу видалося яскравим та захопливим, Чорногорії не вдалося вийти до фіналу.

У 2024 році Ніна взяла участь у національному відборі Montesong, де посіла друге місце. Гурт Neonoen, які спочатку здобули перемогу на відборі, були дискваліфіковані, бо порушили правила. Саме так Ніна Жижич отримала право представити Чорногорію на Євробаченні-2025 про що офіційно оголосили 8 грудня 2024 року.

Про що пісня Ніни Жижич Dobrodošli

Її конкурсна композиція Dobrodošli (у перекладі — "Ласкаво просимо") — глибока емоційна баллада, яку присвятили силі жінок у момент складних періодів. Ніна Жижич ділилася, що хотіла динамічний танцювальний трек, однак отримала глибоку, драматичну історію, яку не просто проспіває, а "проживе" на сцені, наче в театрі.

До речі, у 2025 році пісню значно оновили. В інструментал додали оркестрові елементи, змінили структуру вступу та зробили фінал більш експресивним. Композиція й далі звучить виключно чорногорською мовою, а її звучання нагадує музичну мінівиставу.

Dobrodošli — це запрошення до світу внутрішніх потрясінь, втрат і надії. У пісні звучать теми самотності, прощення та віднайдення сили.

Переклад пісні Dobrodošli

Оригінал пісні:

Budi se noć, koja je kriva

Umorne oči trlja bez stida

Hoće li doć il će da sniva?

Zora rujna rane da vida

Gdje su sad svi? Iza sumeđa

Pretom vijenac od cvijeća

Nasmij se, izdrži sve, proći će

Izdrži sve, proći će, nasmij se

Proći će, nasmij se, izdrži sve

Nestaće, prestaće, a kada će?

Dobrodošli meni vi

Na predstavu

O ljubavi

Kako si ti? Da li si dobro?

Gdje su sad svi čisti pred Bogom?

Ko da su nijemi, stoje bez riječi

Oni što tu su u zlu i u sreći

Lica su im crvena

Tugom krpljena

A ko mi je kriv? Ha-ah

Nasmij se, izdrži sve, proći će

Izdrži sve, proći će, nasmij se

Proći će, nasmij se, izdrži sve

Nestaće, prestaće, a kada će?

Dobrodošli meni vi

U hotel mojih slabosti

Dobrodošli meni svi

Na predstavu

O ljubavi

Izdrži sve, nasmij se

Proći će

Ho-u-ou, izdrži sve, nasmij se

Nestaće, preѕtaće, a kadа će?

Переклад українською:

Прокидається ніч, яка винна,

Стирає втому з очей без сорому.

Чи прийде він, чи тільки снився?

Ранок рожевий загоює рани.

Де вони всі тепер? За тінню.

Плету вінок з квітів.

Усміхнись, витримай усе — мине.

Витримай усе — мине. Усміхнись.

Мине, усміхнись, витримай усе.

Зникне, закінчиться — а коли?

Ласкаво прошу вас —

На виставу

Про любов.

Як ти? Ти в порядку?

Де вони — чисті перед Богом?

Мовчазні, без слів,

Ті, що були в радості й горі.

Їхні обличчя — червоні,

Зшиті смутком.

А хто винен мені? Ха-ах.

Усміхнись, витримай усе — мине.

Витримай усе — мине. Усміхнись.

Мине, усміхнись, витримай усе.

Зникне, закінчиться — а коли?

Ласкаво прошу до мого готелю слабкостей.

Ласкаво прошу всіх —

На виставу

Про любов.

Витримай усе, усміхнись —

Мине.

О-у-оу, витримай усе, усміхнись —

Зникне, закінчиться… а коли?

Нагадаємо, букмекери вже спрогнозували, хто може здобути перемогу на пісенному конкурсі Євробачення-2025.

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