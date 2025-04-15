Ніна Жижич представить Чорногорію на Євробаченні 2025 з піснею Dobrodošli

Ніна Жижич представить Чорногорію на Євробаченні 2025 — хто вона
Пісенний конкурс Євробачення 2025 стане цього разу особливим для Чорногорії, адже на сцену вдруге вийде Ніна Жижич, одна з найвідоміших співачок країни, яка брала велику перерву у кар'єрі та творчості. Цього разу артистка виступить сольно з композицією Dobrodošli, представляючи свою країну у другому півфіналі, в першій половині шоу.
Новини.LIVE розповість, що відомо про Ніну Жижич та про що її пісня, яку вона представить незабаром на пісенному конкурсі Євробачення.
Хто така Ніна Жижич
Ніна Жижич — артистка з понад 20-річним стажем у шоу-бізнесі. Вона дебютувала ще у десятирічному віці на телебаченні, демонструючи не лише вокальні здібності, а й літературний і хореографічний талант.
Її перший сингл Odlazi вийшов у 2003 році, а вже наступного року вона стала частиною дівочого гурту Negre, з яким виступила на популярному фестивалі Suncane Skale і здобула третє місце. Після розпаду гурту Ніна зосередилася на сольній кар’єрі, здобувши популярність у країнах колишньої Югославії.
Ніна Жижич спробує підкорити серця глядачів Євробачення вдруге
На сцені Євробачення вона вже з’являлася — у 2013 році як бек-вокалістка та гостьова учасниця гурту Who See з композицією Igranka. Попри те, що шоу видалося яскравим та захопливим, Чорногорії не вдалося вийти до фіналу.
У 2024 році Ніна взяла участь у національному відборі Montesong, де посіла друге місце. Гурт Neonoen, які спочатку здобули перемогу на відборі, були дискваліфіковані, бо порушили правила. Саме так Ніна Жижич отримала право представити Чорногорію на Євробаченні-2025 про що офіційно оголосили 8 грудня 2024 року.
Про що пісня Ніни Жижич Dobrodošli
Її конкурсна композиція Dobrodošli (у перекладі — "Ласкаво просимо") — глибока емоційна баллада, яку присвятили силі жінок у момент складних періодів. Ніна Жижич ділилася, що хотіла динамічний танцювальний трек, однак отримала глибоку, драматичну історію, яку не просто проспіває, а "проживе" на сцені, наче в театрі.
До речі, у 2025 році пісню значно оновили. В інструментал додали оркестрові елементи, змінили структуру вступу та зробили фінал більш експресивним. Композиція й далі звучить виключно чорногорською мовою, а її звучання нагадує музичну мінівиставу.
Dobrodošli — це запрошення до світу внутрішніх потрясінь, втрат і надії. У пісні звучать теми самотності, прощення та віднайдення сили.
Переклад пісні Dobrodošli
Оригінал пісні:
Budi se noć, koja je kriva
Umorne oči trlja bez stida
Hoće li doć il će da sniva?
Zora rujna rane da vida
Gdje su sad svi? Iza sumeđa
Pretom vijenac od cvijeća
Nasmij se, izdrži sve, proći će
Izdrži sve, proći će, nasmij se
Proći će, nasmij se, izdrži sve
Nestaće, prestaće, a kada će?
Dobrodošli meni vi
Na predstavu
O ljubavi
Kako si ti? Da li si dobro?
Gdje su sad svi čisti pred Bogom?
Ko da su nijemi, stoje bez riječi
Oni što tu su u zlu i u sreći
Lica su im crvena
Tugom krpljena
A ko mi je kriv? Ha-ah
Nasmij se, izdrži sve, proći će
Izdrži sve, proći će, nasmij se
Proći će, nasmij se, izdrži sve
Nestaće, prestaće, a kada će?
Dobrodošli meni vi
U hotel mojih slabosti
Dobrodošli meni svi
Na predstavu
O ljubavi
Izdrži sve, nasmij se
Proći će
Ho-u-ou, izdrži sve, nasmij se
Nestaće, preѕtaće, a kadа će?
Переклад українською:
Прокидається ніч, яка винна,
Стирає втому з очей без сорому.
Чи прийде він, чи тільки снився?
Ранок рожевий загоює рани.
Де вони всі тепер? За тінню.
Плету вінок з квітів.
Усміхнись, витримай усе — мине.
Витримай усе — мине. Усміхнись.
Мине, усміхнись, витримай усе.
Зникне, закінчиться — а коли?
Ласкаво прошу вас —
На виставу
Про любов.
Як ти? Ти в порядку?
Де вони — чисті перед Богом?
Мовчазні, без слів,
Ті, що були в радості й горі.
Їхні обличчя — червоні,
Зшиті смутком.
А хто винен мені? Ха-ах.
Усміхнись, витримай усе — мине.
Витримай усе — мине. Усміхнись.
Мине, усміхнись, витримай усе.
Зникне, закінчиться — а коли?
Ласкаво прошу до мого готелю слабкостей.
Ласкаво прошу всіх —
На виставу
Про любов.
Витримай усе, усміхнись —
Мине.
О-у-оу, витримай усе, усміхнись —
Зникне, закінчиться… а коли?
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