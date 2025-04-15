Нина Жижич представит Черногорию на Евровидении 2025 с песней Dobrodošli

Певица Нина Жижич. Фото: ninazizicofficial

Песенный конкурс Евровидение 2025 станет на этот раз особенным для Черногории, ведь на сцену во второй раз выйдет Нина Жижич, одна из самых известных певиц страны, которая брала большой перерыв в карьере и творчестве. На этот раз артистка выступит сольно с композицией Dobrodošli, представляя свою страну во втором полуфинале, в первой половине шоу.

Новини.LIVE расскажет, что известно о Нине Жижич и о чем ее песня, которую она представит вскоре на песенном конкурсе Евровидение.

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Кто такая Нина Жижич

Нина Жижич — артистка с более чем 20-летним стажем в шоу-бизнесе. Она дебютировала еще в десятилетнем возрасте на телевидении, демонстрируя не только вокальные способности, но и литературный и хореографический талант.

Певица Нина Жижич. Фото: ninazizicofficial

Ее первый сингл Odlazi вышел в 2003 году, а уже в следующем году она стала частью девичьей группы Negre, с которой выступила на популярном фестивале Suncane Skale и получила третье место. После распада группы Нина сосредоточилась на сольной карьере, получив популярность в странах бывшей Югославии.

Нина Жижич попытается покорить сердца зрителей Евровидения во второй раз

На сцене Евровидения она уже появлялась — в 2013 году как бэк-вокалистка и гостевая участница группы Who See с композицией Igranka. Несмотря на то, что шоу выдалось ярким и увлекательным, Черногории не удалось выйти в финал.

В 2024 году Нина приняла участие в национальном отборе Montesong, где заняла второе место. Группа Neonoen, которые сначала одержали победу на отборе, были дисквалифицированы, потому что нарушили правила. Именно так Нина Жижич получила право представить Черногорию на Евровидении-2025, о чем официально объявили 8 декабря 2024 года.

О чем песня Нины Жижич Dobrodošli

Ее конкурсная композиция Dobrodošli (в переводе — "Добро пожаловать") — глубокая эмоциональная баллада, которую посвятили силе женщин в момент сложных периодов. Нина Жижич делилась, что хотела динамичный танцевальный трек, однако получила глубокую, драматическую историю, которую не просто споет, а "проживет" на сцене, как в театре.

Кстати, в 2025 году песню значительно обновили. В инструментал добавили оркестровые элементы, изменили структуру вступления и сделали финал более экспрессивным. Композиция и дальше звучит исключительно на черногорском языке, а ее звучание напоминает музыкальный мини-спектакль.

Dobrodošli — это приглашение в мир внутренних потрясений, потерь и надежды. В песне звучат темы одиночества, прощения и обретения силы.

Перевод песни Dobrodošli

Оригинал песни:

Budi se noć, koja je kriva

Umorne oči trlja bez stida

Hoće li doć il će da sniva?

Zora rujna rane da vida

Gdje su sad svi? Iza sumeđa

Pretom vijenac od cvijeća

Nasmij se, izdrži sve, proći će

Izdrži sve, proći će, nasmij se

Proći će, nasmij se, izdrži sve

Nestaće, prestaće, a kada će?

Dobrodošli meni vi

Na predstavu

O ljubavi

Kako si ti? Da li si dobro?

Gdje su sad svi čisti pred Bogom?

Ko da su nijemi, stoje bez riječi

Oni što tu su u zlu i u sreći

Lica su im crvena

Tugom krpljena

A ko mi je kriv? Ha-ah

Nasmij se, izdrži sve, proći će

Izdrži sve, proći će, nasmij se

Proći će, nasmij se, izdrži sve

Nestaće, prestaće, a kada će?

Dobrodošli meni vi

U hotel mojih slabosti

Dobrodošli meni svi

Na predstavu

O ljubavi

Izdrži sve, nasmij se

Proći će

Ho-u-ou, izdrži sve, nasmij se

Nestaće, preѕtaće, a kadа će?

Перевод на украинский:

Просыпается ночь, которая виновата,

Стирает усталость с глаз без стеснения.

Придет ли он, или только снился?

Утро розовое заживляет раны.

Где они все теперь? За тенью.

Плету венок из цветов.

Улыбнись, выдержи все — пройдет.

Выдержи все, и все пройдет. Улыбнись.

Пройдет, улыбнись, выдержи все.

Исчезнет, закончится — а когда?

Добро пожаловать на спектакль

На спектакль

О любви.

Как ты? Ты в порядке?

Где они — чистые перед Богом?

Молчаливые, без слов,

Те, что были в радости и в горе.

Их лица — красные,

Сшиты печалью.

А кто виноват мне? Ха-ах.

Улыбнись, выдержи все — пройдет.

Выдержи всё — пройдёт. Улыбнись.

Пройдет, улыбнись, выдержи все.

Исчезнет, закончится - а когда?

Добро пожаловать в мой отель слабостей.

Добро пожаловать в мой отель слабостей.

На спектакль

О любви.

Выдержи все, улыбнись —

Это пройдет.

О-о-оу, выдержи все, улыбнись —

Исчезнет, закончится... а когда?

Напомним, букмекеры уже спрогнозировали, кто может одержать победу на песенном конкурсе Евровидение-2025.

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