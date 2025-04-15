Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Евровидение arrow Нина Жижич представит Черногорию на Евровидении 2025 — кто она arrow

Нина Жижич представит Черногорию на Евровидении 2025 — кто она

15 апреля 2025 09:05
Алексей Харченко - Редактор
Нина Жижич представит Черногорию на Евровидении 2025 с песней Dobrodošli
Певица Нина Жижич. Фото: ninazizicofficial
Алексей Харченко - Редактор

Песенный конкурс Евровидение 2025 станет на этот раз особенным для Черногории, ведь на сцену во второй раз выйдет Нина Жижич, одна из самых известных певиц страны, которая брала большой перерыв в карьере и творчестве. На этот раз артистка выступит сольно с композицией Dobrodošli, представляя свою страну во втором полуфинале, в первой половине шоу.

Новини.LIVE расскажет, что известно о Нине Жижич и о чем ее песня, которую она представит вскоре на песенном конкурсе Евровидение.

Реклама
Читайте также:

Кто такая Нина Жижич

Нина Жижич — артистка с более чем 20-летним стажем в шоу-бизнесе. Она дебютировала еще в десятилетнем возрасте на телевидении, демонстрируя не только вокальные способности, но и литературный и хореографический талант.

Ніна Жижич Чорногорія
Певица Нина Жижич. Фото: ninazizicofficial

Ее первый сингл Odlazi вышел в 2003 году, а уже в следующем году она стала частью девичьей группы Negre, с которой выступила на популярном фестивале Suncane Skale и получила третье место. После распада группы Нина сосредоточилась на сольной карьере, получив популярность в странах бывшей Югославии.

Нина Жижич попытается покорить сердца зрителей Евровидения во второй раз

На сцене Евровидения она уже появлялась — в 2013 году как бэк-вокалистка и гостевая участница группы Who See с композицией Igranka. Несмотря на то, что шоу выдалось ярким и увлекательным, Черногории не удалось выйти в финал.

В 2024 году Нина приняла участие в национальном отборе Montesong, где заняла второе место. Группа Neonoen, которые сначала одержали победу на отборе, были дисквалифицированы, потому что нарушили правила. Именно так Нина Жижич получила право представить Черногорию на Евровидении-2025, о чем официально объявили 8 декабря 2024 года.

О чем песня Нины Жижич Dobrodošli

Ее конкурсная композиция Dobrodošli (в переводе — "Добро пожаловать") — глубокая эмоциональная баллада, которую посвятили силе женщин в момент сложных периодов. Нина Жижич делилась, что хотела динамичный танцевальный трек, однако получила глубокую, драматическую историю, которую не просто споет, а "проживет" на сцене, как в театре.

Кстати, в 2025 году песню значительно обновили. В инструментал добавили оркестровые элементы, изменили структуру вступления и сделали финал более экспрессивным. Композиция и дальше звучит исключительно на черногорском языке, а ее звучание напоминает музыкальный мини-спектакль.

Dobrodošli — это приглашение в мир внутренних потрясений, потерь и надежды. В песне звучат темы одиночества, прощения и обретения силы.

Перевод песни Dobrodošli

Оригинал песни:

Budi se noć, koja je kriva
Umorne oči trlja bez stida
Hoće li doć il će da sniva?
Zora rujna rane da vida
Gdje su sad svi? Iza sumeđa
Pretom vijenac od cvijeća
Nasmij se, izdrži sve, proći će
Izdrži sve, proći će, nasmij se
Proći će, nasmij se, izdrži sve
Nestaće, prestaće, a kada će?
Dobrodošli meni vi
Na predstavu
O ljubavi
Kako si ti? Da li si dobro?
Gdje su sad svi čisti pred Bogom?
Ko da su nijemi, stoje bez riječi
Oni što tu su u zlu i u sreći
Lica su im crvena
Tugom krpljena
A ko mi je kriv? Ha-ah
Nasmij se, izdrži sve, proći će
Izdrži sve, proći će, nasmij se
Proći će, nasmij se, izdrži sve
Nestaće, prestaće, a kada će?
Dobrodošli meni vi
U hotel mojih slabosti
Dobrodošli meni svi
Na predstavu
O ljubavi
Izdrži sve, nasmij se
Proći će
Ho-u-ou, izdrži sve, nasmij se
Nestaće, preѕtaće, a kadа će?

Перевод на украинский:

Просыпается ночь, которая виновата,
Стирает усталость с глаз без стеснения.
Придет ли он, или только снился?
Утро розовое заживляет раны.

Где они все теперь? За тенью.
Плету венок из цветов.
Улыбнись, выдержи все — пройдет.
Выдержи все, и все пройдет. Улыбнись.
Пройдет, улыбнись, выдержи все.
Исчезнет, закончится — а когда?

Добро пожаловать на спектакль
На спектакль
О любви.

Как ты? Ты в порядке?
Где они — чистые перед Богом?
Молчаливые, без слов,
Те, что были в радости и в горе.
Их лица — красные,
Сшиты печалью.
А кто виноват мне? Ха-ах.

Улыбнись, выдержи все — пройдет.
Выдержи всё — пройдёт. Улыбнись.
Пройдет, улыбнись, выдержи все.
Исчезнет, закончится - а когда?

Добро пожаловать в мой отель слабостей.
Добро пожаловать в мой отель слабостей.
На спектакль
О любви.

Выдержи все, улыбнись —
Это пройдет.
О-о-оу, выдержи все, улыбнись —
Исчезнет, закончится... а когда?

Напомним, букмекеры уже спрогнозировали, кто может одержать победу на песенном конкурсе Евровидение-2025.

Также читайте, кто из украинских звезд представлял на Евровидении чужие страны и кто мобилизовался в ряды ВСУ из участников Нацотбора-2025.

Евровидение Черногория шоу певица конкурс Евровидение 2025
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:35 Мирное соглашение касается пяти территорий и не только — Виткофф

09:27 Известный спортсмен и волонтер погиб после удара дроном

09:20 Фильтрация детей в Крыму — под ударом украинцы и татары

09:05 Нина Жижич представит Черногорию на Евровидении 2025 — кто она

08:57 На Харьковщине раздавались взрывы — РФ атаковала КАБами и РСЗО

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

08:50 Тарифы на газ в мае — кто заплатит на 1 тыс. грн больше

08:37 Болонья крадет звезду Шахтера — новая трансферная сенсация лета

08:29 Мобилизация 50-60-летних в апреле 2025 — какие нюансы нужно знать

08:25 Враг атаковал Днепропетровщину дронами и КАБом — есть раненая

08:25 На Харьковщине фиксируют попытки врага увеличить личный состав

09:35 Мирное соглашение касается пяти территорий и не только — Виткофф

09:27 Известный спортсмен и волонтер погиб после удара дроном

09:20 Фильтрация детей в Крыму — под ударом украинцы и татары

09:05 Нина Жижич представит Черногорию на Евровидении 2025 — кто она

08:57 На Харьковщине раздавались взрывы — РФ атаковала КАБами и РСЗО

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

08:50 Тарифы на газ в мае — кто заплатит на 1 тыс. грн больше

08:37 Болонья крадет звезду Шахтера — новая трансферная сенсация лета

08:29 Мобилизация 50-60-летних в апреле 2025 — какие нюансы нужно знать

08:25 Враг атаковал Днепропетровщину дронами и КАБом — есть раненая

08:25 На Харьковщине фиксируют попытки врага увеличить личный состав

22:33 Морское перемирие — плюсы для Украины и к чему стремится Россия

15:57 Потопление крейсера "Москва" — как Украина изменила ход войны

13 апреля

06:38 Украинцы на Бали — как открыть бизнес на острове

12 апреля

06:39 Метро на Виноградарь — где делись миллиарды и когда ждать станции

11 апреля

20:11 Римских легионеров заметили в центре Одессы — что готовится

10 апреля

20:11 Скачок цен перед Пасхой в Одессе — что подорожало

9 апреля

22:33 Мировые рынки нестабильны — чего ждать от инициатив Трампа

8 апреля

22:33 Цена молодого картофеля — 160 грн за кг, что говорят одесситы

06:44 Россияне срывают визит Зеленского в ЮАР — как они это делают

7 апреля

22:33 Какая должна быть зарплата у мэра Одессы — мнения горожан

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

5 апреля 2025

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

8 апреля 2025

Цены на яйца изменили траекторию — что происходит в АТБ

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

3 апреля 2025

Польша и Германия — почему украинцев могут депортировать в апреле

9 апреля 2025

Пенсионерам придется вернуть деньги государству — кого касается

4 апреля 2025

Обреченные купюры — какие доллары и евро запрещено обменивать

Новый тариф от Киевстара — что стоит всего 50 грн в месяц

12 апреля 2025

До 10 000 грн на день рождения — кто получит выплату в 2025

5 апреля 2025

Какой мессенджер самый безопасный — Буданов ответил