Нина Жижич представит Черногорию на Евровидении 2025 с песней Dobrodošli

Нина Жижич представит Черногорию на Евровидении 2025 — кто она
Песенный конкурс Евровидение 2025 станет на этот раз особенным для Черногории, ведь на сцену во второй раз выйдет Нина Жижич, одна из самых известных певиц страны, которая брала большой перерыв в карьере и творчестве. На этот раз артистка выступит сольно с композицией Dobrodošli, представляя свою страну во втором полуфинале, в первой половине шоу.
Новини.LIVE расскажет, что известно о Нине Жижич и о чем ее песня, которую она представит вскоре на песенном конкурсе Евровидение.
Кто такая Нина Жижич
Нина Жижич — артистка с более чем 20-летним стажем в шоу-бизнесе. Она дебютировала еще в десятилетнем возрасте на телевидении, демонстрируя не только вокальные способности, но и литературный и хореографический талант.
Ее первый сингл Odlazi вышел в 2003 году, а уже в следующем году она стала частью девичьей группы Negre, с которой выступила на популярном фестивале Suncane Skale и получила третье место. После распада группы Нина сосредоточилась на сольной карьере, получив популярность в странах бывшей Югославии.
Нина Жижич попытается покорить сердца зрителей Евровидения во второй раз
На сцене Евровидения она уже появлялась — в 2013 году как бэк-вокалистка и гостевая участница группы Who See с композицией Igranka. Несмотря на то, что шоу выдалось ярким и увлекательным, Черногории не удалось выйти в финал.
В 2024 году Нина приняла участие в национальном отборе Montesong, где заняла второе место. Группа Neonoen, которые сначала одержали победу на отборе, были дисквалифицированы, потому что нарушили правила. Именно так Нина Жижич получила право представить Черногорию на Евровидении-2025, о чем официально объявили 8 декабря 2024 года.
О чем песня Нины Жижич Dobrodošli
Ее конкурсная композиция Dobrodošli (в переводе — "Добро пожаловать") — глубокая эмоциональная баллада, которую посвятили силе женщин в момент сложных периодов. Нина Жижич делилась, что хотела динамичный танцевальный трек, однако получила глубокую, драматическую историю, которую не просто споет, а "проживет" на сцене, как в театре.
Кстати, в 2025 году песню значительно обновили. В инструментал добавили оркестровые элементы, изменили структуру вступления и сделали финал более экспрессивным. Композиция и дальше звучит исключительно на черногорском языке, а ее звучание напоминает музыкальный мини-спектакль.
Dobrodošli — это приглашение в мир внутренних потрясений, потерь и надежды. В песне звучат темы одиночества, прощения и обретения силы.
Перевод песни Dobrodošli
Оригинал песни:
Budi se noć, koja je kriva
Umorne oči trlja bez stida
Hoće li doć il će da sniva?
Zora rujna rane da vida
Gdje su sad svi? Iza sumeđa
Pretom vijenac od cvijeća
Nasmij se, izdrži sve, proći će
Izdrži sve, proći će, nasmij se
Proći će, nasmij se, izdrži sve
Nestaće, prestaće, a kada će?
Dobrodošli meni vi
Na predstavu
O ljubavi
Kako si ti? Da li si dobro?
Gdje su sad svi čisti pred Bogom?
Ko da su nijemi, stoje bez riječi
Oni što tu su u zlu i u sreći
Lica su im crvena
Tugom krpljena
A ko mi je kriv? Ha-ah
Nasmij se, izdrži sve, proći će
Izdrži sve, proći će, nasmij se
Proći će, nasmij se, izdrži sve
Nestaće, prestaće, a kada će?
Dobrodošli meni vi
U hotel mojih slabosti
Dobrodošli meni svi
Na predstavu
O ljubavi
Izdrži sve, nasmij se
Proći će
Ho-u-ou, izdrži sve, nasmij se
Nestaće, preѕtaće, a kadа će?
Перевод на украинский:
Просыпается ночь, которая виновата,
Стирает усталость с глаз без стеснения.
Придет ли он, или только снился?
Утро розовое заживляет раны.
Где они все теперь? За тенью.
Плету венок из цветов.
Улыбнись, выдержи все — пройдет.
Выдержи все, и все пройдет. Улыбнись.
Пройдет, улыбнись, выдержи все.
Исчезнет, закончится — а когда?
Добро пожаловать на спектакль
На спектакль
О любви.
Как ты? Ты в порядке?
Где они — чистые перед Богом?
Молчаливые, без слов,
Те, что были в радости и в горе.
Их лица — красные,
Сшиты печалью.
А кто виноват мне? Ха-ах.
Улыбнись, выдержи все — пройдет.
Выдержи всё — пройдёт. Улыбнись.
Пройдет, улыбнись, выдержи все.
Исчезнет, закончится - а когда?
Добро пожаловать в мой отель слабостей.
Добро пожаловать в мой отель слабостей.
На спектакль
О любви.
Выдержи все, улыбнись —
Это пройдет.
О-о-оу, выдержи все, улыбнись —
Исчезнет, закончится... а когда?
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