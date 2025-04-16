Go-Jo Milkshake Man — хто представить Австралію на Євробаченні

Хто поїде на Євробачення від Австралії — його пісня завірусилась
Цього року Австралію на Євробаченні представить співак та відомий тіктокер Go-Jo з піснею Milkshake Man, яка завірусилась у соцмережах. Він виступить у другому півфіналі 15 травня.
Сайт Новини.LIVE розповість, що відомо про австралійського співака.
Хто такий Go-Jo
Марті Замботто — 29-річний тіктокер, який виступає під сценічним псевдонімом Go-Jo. Він народився та виріс у Західній Австралії. Вже у 13 років він отримав свою першу гітару та почав займатися музикою.
Спершу він писав пісні та продюсував інших артистів, проте згодом вирішив розпочати сольну кар'єру, яка принесла йому популярність. Go-Jo у 2023 році увійшов в топ найпопулярніших австралійських артистів у світі.
Його пісні стають хітами та під них знімають тренди. До прикладу, трек співака Mrs. Hollywood набрав 60 млн прослуховувань і став вірусним хітом. На Євробаченні він представить свою країну з піснею Milkshake Man.
Сам співак пояснив, що сенс цієї пісні — змусити усіх танцювати та мотивувати людей не боятися проявляти себе та свою індивідуальність. Важливо приймати себе такими, як ви є і розвивати свій внутрішній потенціал.
Нагадаємо, Італію на Євробаченні-2025 представить Лучіо Корсі з піснею Volevo essere un duro.
А з Чорногорії поїде Ніна Жижич. Одна з найвідоміших співачок країни заспіває Dobrodošli.
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