Go-Jo Milkshake Man — кто представит Австралию на Евровидении

Австралийский певец Go-Jo. Фото: скриншот из видео

В этом году Австралию на Евровидении представит певец и известный тиктокер Go-Jo с песней Milkshake Man, которая завирусилась в соцсетях. Он выступит во втором полуфинале 15 мая.

Сайт Новини.LIVE расскажет, что известно об австралийском певце.

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Кто такой Go-Jo

Марти Замботто — 29-летний тиктокер, который выступает под сценическим псевдонимом Go-Jo. Он родился и вырос в Западной Австралии. Уже в 13 лет он получил свою первую гитару и начал заниматься музыкой.

Сначала он писал песни и продюсировал других артистов, однако впоследствии решил начать сольную карьеру, которая принесла ему популярность. Go-Jo в 2023 году вошел в топ самых популярных австралийских артистов в мире.

Его песни становятся хитами и под них снимают тренды. К примеру, трек певца Mrs. Hollywood набрал 60 млн прослушиваний и стал вирусным хитом. На Евровидении он представит свою страну с песней Milkshake Man.

Сам певец объяснил, что смысл этой песни — заставить всех танцевать и мотивировать людей не бояться проявлять себя и свою индивидуальность. Важно принимать себя такими, как вы есть и развивать свой внутренний потенциал.

Напомним, Италию на Евровидении-2025 представит Лучио Корси с песней Volevo essere un duro.

А из Черногории поедет Нина Жижич. Одна из самых известных певиц страны споет Dobrodošli.