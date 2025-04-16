Go-Jo Milkshake Man — кто представит Австралию на Евровидении

Кто поедет на Евровидение от Австралии — его песня завирусилась
В этом году Австралию на Евровидении представит певец и известный тиктокер Go-Jo с песней Milkshake Man, которая завирусилась в соцсетях. Он выступит во втором полуфинале 15 мая.
Сайт Новини.LIVE расскажет, что известно об австралийском певце.
Кто такой Go-Jo
Марти Замботто — 29-летний тиктокер, который выступает под сценическим псевдонимом Go-Jo. Он родился и вырос в Западной Австралии. Уже в 13 лет он получил свою первую гитару и начал заниматься музыкой.
Сначала он писал песни и продюсировал других артистов, однако впоследствии решил начать сольную карьеру, которая принесла ему популярность. Go-Jo в 2023 году вошел в топ самых популярных австралийских артистов в мире.
Его песни становятся хитами и под них снимают тренды. К примеру, трек певца Mrs. Hollywood набрал 60 млн прослушиваний и стал вирусным хитом. На Евровидении он представит свою страну с песней Milkshake Man.
Сам певец объяснил, что смысл этой песни — заставить всех танцевать и мотивировать людей не бояться проявлять себя и свою индивидуальность. Важно принимать себя такими, как вы есть и развивать свой внутренний потенциал.
Напомним, Италию на Евровидении-2025 представит Лучио Корси с песней Volevo essere un duro.
А из Черногории поедет Нина Жижич. Одна из самых известных певиц страны споет Dobrodošli.
Читайте Новини.LIVE!