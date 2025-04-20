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Від булінгу та KFC до Євробачення — що відомо про Марко Бошняка

20 квітня 2025 04:24
Олексій Харченко - Редактор
Молодий співак Марко Бошняк з Хорватії пройшов не простий шлях, щоб представляти свою країну на Євробаченні
Конкурсант Євробачення 2025 з Хорватії Марко Бошняк. Фото: Facebook/Marko Bošnjak
Олексій Харченко - Редактор

Цього року премію Євробачення 2025 для Хорватії спробує завоювати співак Марко Бошняк. Цей хлопець виступатиме з піснею "Poison Cake", а доля його дуже цікава: він був жертвою булінгу і навіть працював у службі підтримки KFC.

Що відомо про цього талановитого представника Хорватії на Євробаченні — читайте на Новини.LIVE. 

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Хто такий Марко Бошняк

Співаку зараз 21 рік і він провів все дитинство у Прозорі. З малечку відкрився його талант до співу — вже з п'яти років Марко співав у місцевому церковному хорі. Вже у віці одинадцяти років Марко переміг у другому сезоні сербського талант-шоу.

Проте в школі не оцінили успіх хлопця і він став жертвою булінгу. Тому Марко був змушений змінити оточення і переїхати до Загреба. Там він працював на різних роботах, перш ніж повністю зосередитися на музичній кар'єрі. Навіть працював у підтримки клієнтів KFC.

Як потрапив на Євробачення 2025

Марко не вперше намагається виступити на головному пісенному конкурсі Європи. У 2022 році йому не вистачило зовсім трохи, щоб зі своєю піснею "Moli za nas" здобути перемогу у своїй країні та представляти її на Євробаченні.

Проте вже у 2025 році Бошняк вдруге взяв участь у відборі й здобув перемогу, отримавши право представляти Хорватію на Євробаченні з піснею "Poison Cake".

Пісня "Poison Cake" розповідає про солодку помсту та вміння постояти за себе. За словами Марко Бошняка, композиція торкається "заборонених" емоцій — гніву, бажання справедливості та задоволення від заслуженої кари. Історія помсти в пісні подана у вигляді метафори: відбирання влади у тих, хто нею зловживав.

Створення "Poison Cake" стало для Марко Бошняка революційним кроком як у творчому, так і в особистому плані. Пісня звільнила його від обмежень, пов'язаних з очікуваннями виконувати лише емоційні балканські балади.

Нагадаємо, Новини.LIVE вже інформували про те, хто представлятиме на Євробаченні АвстраліюЧорногорію та Італію. А букмекери вже зробили перші прогнози щодо того, хто може перемогти на Євробаченні 2025

Євробачення Хорватія музика конкурс Євробачення 2025
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