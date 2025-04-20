Молодой певец Марко Бошняк из Хорватии прошел не простой путь, чтобы представлять свою страну на Евровидении

Конкурсант Евровидения 2025 из Хорватии Марко Бошняк. Фото: Facebook/Marko Bošnjak

В этом году премию Евровидение 2025 для Хорватии попытается завоевать певец Марко Бошняк. Этот парень будет выступать с песней "Poison Cake", а судьба его очень интересная: он был жертвой буллинга и даже работал в службе поддержки KFC.

Что известно об этом талантливом представителе Хорватии на Евровидении - читайте на Новини.LIVE.

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Кто такой Марко Бошняк

Певцу сейчас 21 год и он провел все детство в Прозоре. С детства открылся его талант к пению - уже с пяти лет Марко пел в местном церковном хоре. Уже в возрасте одиннадцати лет Марко победил во втором сезоне сербского талант-шоу.

Однако в школе не оценили успех парня и он стал жертвой буллинга. Поэтому Марко был вынужден сменить окружение и переехать в Загреб. Там он работал на разных работах, прежде чем полностью сосредоточиться на музыкальной карьере. Даже работал в поддержке клиентов KFC.

Как попал на Евровидение 2025

Марко не впервые пытается выступить на главном песенном конкурсе Европы. В 2022 году ему не хватило совсем немного, чтобы со своей песней "Moli za nas" одержать победу в своей стране и представлять ее на Евровидении.

Однако уже в 2025 году Бошняк во второй раз принял участие в отборе и одержал победу, получив право представлять Хорватию на Евровидении с песней "Poison Cake".

Песня "Poison Cake" рассказывает о сладкой мести и умении постоять за себя. По словам Марко Бошняка, композиция касается "запрещенных" эмоций - гнева, желания справедливости и удовольствия от заслуженной кары. История мести в песне подана в виде метафоры: отбирание власти у тех, кто ею злоупотреблял.

Создание "Poison Cake" стало для Марко Бошняка революционным шагом как в творческом, так и в личном плане. Песня освободила его от ограничений, связанных с ожиданиями исполнять только эмоциональные балканские баллады.

Напомним, Новини.LIVE уже информировали о том, кто будет представлять на Евровидении Австралию, Черногорию и Италию. А букмекеры уже сделали первые прогнозы относительно того, кто может победить на Евровидении 2025.