Скандал с участником Евровидения - Tommy Cash высказался о поездке в Москву

Tommy Cash ответил, действительно ли планирует посетить Россию
Представитель Эстонии на Евровидении-2025 Tommy Cash (настоящее имя — Томас Таммеметс) попал в скандал из-за песни "United By Music", записанной с прошлогодним участником конкурса от Нидерландов Йостом Кляйном, который был дисквалифицирован с прошлогоднего конкурса. Артист спел о том, что хочет полететь в Россию.
А недавнем интервью певец прокомментировал текст композиции, передают ЕВРОФАНЫ.
Tommy Cash прокомментировал свою песню
Строками его песни заинтересовались журналисты российского издания в Эстонии. Они напрямую спросили у певца, когда он планирует свой визит в Киев и Москву.
"Сейчас нельзя туда летать, поэтому на данный момент я не смогу это сделать", — ответил Tommy Cash.
Текст и перевод песни Йоста Кляйна и Tommy Cash "United By Music"
I want to fly to Kyiv and go to Moscow, I wanna vote Kamala and also vote Trump (Я хочу полететь в Киев и поехать в Москву, я хочу проголосовать за Камалу и также проголосовать за Трампа).
Напомним, Новости.LIVE писали о том, кто будет представлять на Евровидении Австралию, Черногорию и Италию, а также букмекеры уже сделали первые прогнозы относительно того, кто может победить на Евровидении 2025.
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