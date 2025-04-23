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Tommy Cash ответил, действительно ли планирует посетить Россию

23 апреля 2025 19:25
Алексей Харченко - Редактор
Скандал с участником Евровидения - Tommy Cash высказался о поездке в Москву
Эстонский певец Tommy Cash. Фото: Instagram/tommycashworld
Алексей Харченко - Редактор

Представитель Эстонии на Евровидении-2025 Tommy Cash (настоящее имя — Томас Таммеметс) попал в скандал из-за песни "United By Music", записанной с прошлогодним участником конкурса от Нидерландов Йостом Кляйном, который был дисквалифицирован с прошлогоднего конкурса. Артист спел о том, что хочет полететь в Россию.

А недавнем интервью певец прокомментировал текст композиции, передают ЕВРОФАНЫ.

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Tommy Cash прокомментировал свою песню

Строками его песни заинтересовались журналисты российского издания в Эстонии. Они напрямую спросили у певца, когда он планирует свой визит в Киев и Москву.

"Сейчас нельзя туда летать, поэтому на данный момент я не смогу это сделать", — ответил Tommy Cash.

Текст и перевод песни Йоста Кляйна и Tommy Cash "United By Music"

I want to fly to Kyiv and go to Moscow, I wanna vote Kamala and also vote Trump (Я хочу полететь в Киев и поехать в Москву, я хочу проголосовать за Камалу и также проголосовать за Трампа).

Напомним, Новости.LIVE писали о том, кто будет представлять на Евровидении Австралию, Черногорию и Италию, а также букмекеры уже сделали первые прогнозы относительно того, кто может победить на Евровидении 2025.

Евровидение скандал война в Украине Россия Евровидение 2025
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20:05 Козицкий хочет переименовать улицу Винниченко — кто против

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:02 Киев не признает оккупацию Крыма — Трамп раскритиковал Зеленского

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